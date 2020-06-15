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役男花16萬找「僵直性脊椎炎患者」代打體檢　還介紹給同梯…2人提前退伍

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▲國軍、當兵、阿兵哥、役男。（圖／記者季相儒攝）

▲劉男在2017年入伍。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

記者陳俊宏／綜合報導

一名劉姓役男不想當兵，竟異想天開花了16萬元，找來患有「僵直性脊椎炎」林姓男子代為體檢，騙過軍醫，他也因此真的提早退伍。不過，他後來逃不過良心的譴責，自首吐露實情，這下才知他也將槍手介紹給另名同梯，讓同梯也提前退伍。

《自由時報》報導，事發於2016年，劉男和林男談妥後，就相約在新竹高鐵站內，將16萬元現金交給對方。同年11月，劉到國軍桃園總醫院，向醫師佯稱身體不舒服，之後進行偷天換日，將健保卡給交給林，讓對方「代打」接受體檢。

▼劉男拿著「僵直性脊椎炎」診斷證明申請提前退伍。（圖／示意照／記者嚴云岑攝）

▲僵直性脊椎炎,下背痛,背痛。（圖／記者嚴云岑攝）

軍醫在不知情的情況下，對真的患有僵直性脊椎炎的林男檢查，也因此開出相關診斷證明。劉男2017年入伍，下部隊是到海巡單位，就拿著該證明申請提前入伍獲准，一路騙過軍中各單位，只當了一個多月的兵。

劉男事後逃不過良心的譴責，主動向新竹憲兵隊自首，而他也才說出，當時有將林男介紹給同梯的陳男，讓陳如法炮製提前退伍。檢方依《刑法》第214條公務員登載不實文書、《陸海空軍刑法》第37條意圖免除職役而偽為疾病罪嫌，對劉提出公訴。至於陳男另案由台中地檢署偵辦中，槍手林男則在逃被通緝。

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