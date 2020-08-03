LIVE／哈格比雨狂洩「北北桃」雨量多處逾180毫米　氣象局1740說明

記者陳詩璧／台北報導

今年第4號中度颱風哈格比（國際命名HAGUPIT）今（3日)下午5點的中心位置在北緯26.5度，東經122.1度，即在基隆的北北東方約160公里之海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。水利署把桃園市的大園區和蘆竹區列為淹水一級警戒，氣象局下午5點40分對哈格比颱風最新動態做出說明。





▲單日降雨累積圖，截至3日下午5點為止，全台累積雨量前五名都超過180毫米。（圖／中央氣象局）

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截至3日下午5點為止，全台單日累積雨量前5名都超過180毫米，第一名是桃園大園達到249.5毫米，其次是小油坑下了204毫米，第三為桃源國中197毫米，第四是奇岩下了190毫米，第五名則是陽明高中下了188.5毫米。

▲哈格比海上颱風警報記者會。（圖／記者張榮恩攝）

随著哈格比颱風接近，氣象局持續對北北基等16縣市發布豪、大雨特報，氣象局提醒民眾颱風的路徑隨時都在變化，一定要做好防颱措施。





▲哈格比颱風3日下午5點的位置。（圖／中央氣象局）

淹水警戒範圍

一級警戒：桃園市（大園區、蘆竹區）

二級警戒：新北市（淡水區）

▲▼哈格比颱風路過台灣東北外海，台北市區下起間歇性大雨陣風。（圖／記者屠惠剛攝）

豪雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市

大雨特報：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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