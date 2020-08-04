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南韓「暴雨炸彈」釀13人死！土石流灌垮民宿「只剩骨架」...祖孫3代慘陪葬

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▲▼南韓連日豪雨，忠清南道天安市淹成水鄉澤國。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓連日豪雨，忠清南道天安市淹成水鄉澤國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到梅雨鋒面影響，加上颱風哈格比（HAGUPIT）強撞，南韓首都圈與中部地區連續4天降下集中性豪雨。

截至4日上午10時30分（當地時間），已累積13人死亡、13人失蹤、7人輕重傷；1025名災民無家可歸，其中555名災民來自忠清北道，不少人到鄰近體育館、村里活動中心、老人院避難；共815棟建築、屋舍、溫室浸泡在洪水或被土石泥流沖毀；5751公頃農地泡水毀損，造成稻米倒伏、瓜果掃落地；728處道路與橋梁、403處鐵軌因洪水毀損。

截至4日為止，鐵路忠北線忠州至堤川段停駛、嶺東線榮州至東海段停駛、太白線全線（堤川至東海）停駛。

▲▼南韓中部持續受梅雨鋒面影響，忠清北道忠州市出現走山、土石流。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓中部持續受梅雨鋒面影響，忠清北道忠州市出現走山、土石流。（圖／達志影像／美聯社）

根據南韓氣象廳統計，從1日下午6時至4日上午7時（當地時間）的累積降雨量，京畿道安城市401毫米、忠清北道忠州市400.5毫米、京畿道驪州市354毫米、京畿道加平郡351.5毫米、京畿道利川市346.5毫米、首爾市道峰區225.5毫米。

豪雨造成京畿道平澤市一間半導體零件工廠遭到土石掩埋，救難人員在工廠後方山區找到遭土石掩埋的4名員工，其中3人已死亡、1人重傷。

而這場無情的暴雨所造成的土石泥流，也沖垮了京畿道加平郡加平邑山柳里的民宿，奪走在該地經營民宿的一家三代祖孫性命！根據韓媒《朝鮮日報》、《韓聯社》，65歲的金姓婦人今年初起獨自經營民宿，其長居紐西蘭的37歲女兒辭去工作、帶著2歲的兒子回國待產，沒想到卻慘遇無情洪流，一家三口、祖孫三代遭土石掩埋喪命。而40多歲的越南籍員工失蹤，至今仍持續搜索中。

▲▼南韓連日豪雨，京畿道加平郡民宿慘遭土石沖垮，救難人員找尋生存者。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓連日豪雨，京畿道加平郡民宿慘遭土石沖垮，救難人員找尋生存者。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，京畿道加平郡3日每小時降雨量高達80毫米。根據警方說法，民宿後方的山坡受到暴雨影響、土石鬆動，最後隨著豪雨灌進並掩埋民宿主人所居住的房舍，該建築上午10時37分倒塌。而被安排入住隔壁房屋2樓的旅客，則未傳出傷亡。

救難人員出動4台挖土機，下午3時29分首先挖到37歲女兒冰冷的屍體，望天祈禱的居民頓時哭斷腸，隨後65歲金姓婦人、2歲孫子的屍體也被陸續挖出。

消防人員表示，「早在土石沖垮房屋前10分鐘，投宿的旅客因為停電，提早從屋內走出來，才幸免於難。」

▲▼受梅雨鋒面影響，首爾漢江、道林川氾濫。（圖／翻攝自首爾市府臉書）

▲▼受梅雨鋒面影響，首爾漢江、道林川氾濫。（圖／翻攝自首爾市府臉書）

▲▼受梅雨鋒面影響，首爾漢江、道林川氾濫。（圖／翻攝自首爾市府臉書）

目前首爾、京畿道、江原道、忠清南北道、慶尚北道北部豪雨警報仍未解除。南韓氣象廳預測，隨著水蒸氣從南部海面進入，4日下午首爾、京畿道、江原道嶺西地區仍會降下每小時50至100毫米的暴雨，儘管下午雨勢將稍稍減落，但5日威力預測漸增。不排除中部地方受鋒面影響降下的豪雨，會持續到14日為止。

►影／南韓中部「致命豪雨」9死8失蹤！　哈格比颱風來亂…雨彈再炸2天

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