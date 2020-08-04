快訊／陳建仁弔唁李登輝：最近一次拜訪我們聊了兩小時

記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁4日上午與夫人羅鳳蘋赴台北賓館參與故前總統李登輝的追思會；他受訪時表示，最近一次拜訪李登輝，是在故前副總統李元簇過世時，本來以為只有15分鐘拜訪，但他們卻聊了2個小時。

▲前副總統陳建仁偕夫人羅鳳蘋前往李登輝追思會場弔唁。（圖／記者林敬旻攝）



陳建仁表示，李登輝是台灣之父、民主先生，也是哲學家總統，確實是台灣的偉人，不僅推動台灣民主改革、提升台灣經濟發展，也照顧弱小團體，「台灣有他真好，我希望李登輝前總統在天之靈，繼續守護台灣、讓台灣更加美好」。

陳建仁說，他在紙條上留言，「你是民主鬥士、經濟的推動者、弱勢的照顧者，希望您在天之靈，繼續守護台灣，你所愛的地方。」

對於過去的互動，陳建仁表示，其實他跟李登輝有很多互動機會，最近一次是李元簇副總統往生時前去拜訪，本來以為只有15分鐘短短的請示他是否出席喪禮、發表致詞，結果聊了兩小時。

陳建仁表示，從李登輝身上看到一位好學新知、具有前瞻鑑識、博學膽式的好長者，實在值得學習，「他是個好的經濟學家、好的政治家、好的宗教家，台灣有他真有福氣。」

▲前副總統陳建仁偕夫人羅鳳蘋前往李登輝追思會場弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統陳建仁與夫人一同前往弔唁故前總統李登輝。（圖／總統府提供）