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陳建仁卸任「不支薪、義務授課」　 任輔大講座教授9月起為新生上課

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▲▼ 前副總統陳建仁，擔任輔大「劉建仁神父紀念講座」第一屆客座教授。 。（圖／輔仁大學提供）

▲陳建仁擔任輔大「劉建仁神父紀念講座」第一屆客座教授。（圖／輔仁大學提供）

記者崔至雲／台北報導

前副總統陳建仁今年520卸任後重返學術界，除了回到中研院從事研究外，現在又應邀至輔仁大學擔任「劉建仁神父紀念講座」第一屆兼任講座教授，並且堅持採「不支薪、義務授課」方式，目前規劃「公衛導論」、「公衛治理」等課程，預計9月對公衛系大一新生授課。

輔仁大學指出，陳建仁是虔誠的天主教友，奉獻半生的時間於醫療與教育，更於30年前輔仁大學醫學院建置之初給予諸多建議及協助。陳建仁與輔仁大學淵源不僅於此，他的現任助理即是輔大校友，在2019年底COVID-19疫情開始時，他與輔大醫學院教師就針對疫情有許多的討論，當時就醞釀該如何讓陳建仁的所學所知，經由輔大嘉惠更多的莘莘學子。

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▲▼ 前副總統陳建仁，擔任輔大「劉建仁神父紀念講座」第一屆客座教授。 。（圖／輔仁大學提供）

▲輔大校長江漢聲（右二）、醫學院長葉炳強（右一）及副院長林瑜雯（左一）前往中研院，致贈聘書給前副總統陳建仁（左二）。（圖／輔仁大學提供）

輔大說，去年12月18日，陳建仁至輔大附設醫院演講，演講中提及劉建仁神父對台灣醫療的貢獻，故事感動了醫學院副院長林瑜雯，希望可以延續劉建仁神父精神，因此規劃設立紀念講座，做為教會大學的特色建置，同時力邀陳建仁做為第一屆講座教授。

輔大也說，經過多次討論邀請，陳建仁欣然同意作為劉建仁神父紀念講座的先鋒，擔任第一屆講座教授，並遵循對醫療及教育奉獻的初衷，堅持採「不支薪、義務授課」方式為學生授課。

另外，輔大也提到，目前陳建仁規劃於醫學院課程授課項目包含，醫學院「大學入門」大師講座；公衛系大一「公衛導論」講座課程，主題《防疫理論與實務(以COVID-19為例)》、《公衛治理》；並結合「優質領導菁英」微學分學程，未來也將進行全校性演講，並引領校內師生從事研究合作。
 

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