陳建仁籲家戶準備「3個月口罩量」！莊人祥：年底前保證人人都能拿到

▲前副總統陳建仁。（圖／ETtoday攝影中心）



記者許展溢／台北報導

不少專家憂心台灣爆發新冠肺炎疫情，前副總統陳建仁昨天出席「新冠病毒政策對應研討會」提到，台灣面臨第二波疫情會有7大挑戰，其中更是建議，年底前家戶口罩必須要準備3個月存量。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（2日）強調，口罩實名制政策是到年底，保證全民都可拿到。

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▲指揮中心發言人莊仁祥 。（圖／記者宋良義攝）

陳建仁認為，台灣在面臨第二波疫情可能會有低集體免疫力、移工、開放國貿及疫苗尚未上市等7大挑戰，尤其秋冬流感流行期到來，最擔心看類流感的門診暴增，加上流感與新冠肺炎症狀雷同易混淆，建議大家家中要備妥3個月的口罩存量。

莊人祥今記者會回應，目前口罩都還是以「實名制」方式進行，政策會持續到今年底，也就是12月底前都會有實名制，每天都會徵用800萬片口罩，民眾仍可每兩星期訂購，保證到年底前都可拿到需要口罩。莊人祥也說，當然現在也是自由市場，民眾也能在超商、網站等平台採購都沒問題，以目前只有徵用800萬片，一天可生產2000萬片，還有1000多萬片可以提供廠商內或外銷，且有實名制，目前一片口罩價格就不會高於5元。

▲前副總統陳建仁認為民眾還要是備好口罩。（圖／記者李毓康攝）

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