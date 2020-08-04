他開車經「淹水路段」跟著前車走...下秒整輛浮起！網笑：像極了愛情

▲網友跟著前車開往淹水路段，卻發生悲劇了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



實習記者劉雪兒／綜合報導

第4號中度颱風「哈格比」（HAGUPIT）3日雨彈猛襲，不少地區都出現積水災情。一名網友在「爆怨公社」PO文表示，「颱風天要幹嘛？當然是泛舟啊！」看著前面的車可以過就跟著過，沒想到挑戰失敗，而車子也慢慢浮起來。對此，網友紛紛吐槽說，「太高級了吧，浮起來直接變水陸兩用車」、「槳呢？有帶嗎？」

男網友在「爆怨公社」中發文表示，自己「泛舟」失敗後，便打給道路救援，但客服小姐卻叫他先打空檔慢慢停到旁邊，不過當時車子已經浮起來了，而對方聽聞後，也忍不住笑了聲，最後還是警察幫助他脫困。

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▲原PO泛舟失敗，車子直接浮起來。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



事後他補充說，「油門沒有放，車就越來越沒有力，然後...就沒有然後了，會知道車浮起來，是因為其它車開過去，整台車就開始漂，而原廠報價，粗估大概8萬，但按照經驗大概要10萬，拆了不修再裝回去，大概快要2萬的拆裝費」，且還列出事發地點「士林福林路」。

不少網友看到這段經歷後，紛紛打趣留言說，「誰來支援一下泛舟歌」、「車子浮起來，就該換成水上模式」、「淹水硬要上，結果車壞了，像極了愛情」、「槳呢？有帶嗎？」、「對不起，看了你的敘述，我笑了」。