影／遭車門夾頭！女大生淚喊「等乘客下車」　同行司機打臉...網支持：太衰了

記者施怡妏／綜合報導

日前靜宜大學女學生遭到公車夾頸，頭整整被卡在公車門8秒之久，直到同車乘客大喊後，司機才趕緊開門，整個過程相當驚悚。一名同業網友表示，女大生在車上低頭滑手機，並沒有注意到已經到站，等到乘客都下車，才匆匆忙忙跟著下車，且事發之後，女學生的態度令他感到傻眼。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，同樣身為公車司機的他，得知消息後去看了監視器畫面。他表示，車子到站打開門後，女學生就坐在門旁邊，「十秒過後，她才起身準備下車」；然而，女學生聲稱自己東西很多，等別人上車後才下車，所以比較慢，但根據監視器畫面，「那扇門從開門到下車，只有她在通行，至於她說東西比較多，畫面顯示就一個提在左手的白色手提包。」

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▲女大生聲稱東西很多，根據監視器畫面，手上僅有左手提著一個包包。（圖／記者鄧木卿翻攝）

事後女學生在個人臉書上描述過程，「到現在還在害怕，真的差點死掉」，並且向學校老師尋求幫助。原PO向《ETtoday》記者表示，「我不敢說我們司機沒有責任，只是覺得那女學生從事發時的行為，到事後的態度，讓同為公車司機的我實在嚥不下這口氣。」

網友在底下留言表示，「司機真的很倒霉，一定要保留著影片啊」、「公車司機居然要被記過，太衰了」、「好無辜的司機，還會影響評鑑」、「女乘客真的要去看腦才對」、「司機真倒楣，載一個沒帶腦子出門的」、「坐車就應該要注意路況啊，隨時準備下車共，還一直滑手機，出事才把責任推給司機，這是什麼道德觀」。

台中市公共運輸及捷運工程處副處長陳文政表示，目前已向客運公司調閱車內影像調查，如果司機確實有未注意，而太快關門的話，不但對公司開罰5千元，而且納入每年評鑑，減少公車補貼數十至數百萬元不等。