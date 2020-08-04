花40元吃80元食材！直擊名迴轉壽司客人「藏盤技巧」　網轟：超沒水準

▲日前網友直擊，有民眾在知名連鎖迴轉壽司疑想貪小便宜，吃80元壽司時只拿取1個盤子。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／綜合報導

知名連鎖日式迴轉壽司，計價分有40元及80元2種，計費方式則是以1個盤子40元來計價。不過就有網友近期去用餐時發現，有民眾在店內選擇80元的壽司時，明明上方疊放2個盤子，他卻只拿上面1盤，疑想貪小便宜，花40元吃80元食材，而這段影片一放上網，馬上引起網友撻伐。

日前有網友至一知名連鎖日式迴轉壽司吃飯時，眼尖發現有客人疑想貪小便宜吃高檔食材，氣憤將整個過程錄下。從畫面中可見，該民眾發現一盤80元的壽司經過時，先是看一看，接著就熟練把上面那一盤直接拿走，剩餘的部分留在轉盤上。

請繼續往下閱讀...

▲▼網友直擊，有民眾在知名連鎖迴轉壽司疑想貪小便宜，吃80元壽司時只拿取1個盤子。（圖／東森新聞）

該影片被上傳至臉書《爆料公社》，瞬間引發熱議，不少網友看完都不禁直呼「太沒水準了」、「不可取」，認為怎麼會有人連這種小便宜都要貪，既然想吃貴一點的壽司，本該照規則來付費，但也有人覺得，那位民眾可能是第一次消費，真的不會拿。

不過經詢問店家，店家表示每組客人入座前，店員都會教導該如何消費，也會讓客人實際操作到會拿為止，加上80元食材上方清楚寫著「2盤計價 請勿放迴轉台上」等標語，真的不難會錯意。另經實測，倘若真的要像影片中的客人那麼順手，其實有一定難度，畢竟框著2盤子的卡榫實在非常緊。而對此狀況，業者除了口頭呼籲大家誠實外，其實餐廳一直以來也都有「扭蛋制度」（集滿5盤可抽獎），為的就是讓大家更落實投盤。

►偷偷分享少女秘密！