多維TW／台灣正成為美國抗中的「衝組」

圖、文／多維TW 楊家鑫

夏日炎炎，兩岸關係卻不見回溫。7月3日，大陸東南衛視兩名駐台記者「被驅逐出境」，從通知到離境不到48小時，猶如狂風掃落葉，讓國台辦揚言「後果自負」。同時，在大學指考後，陸委會大發文宣「提醒」赴陸就學風險，也引來陸方反擊。這些事件似乎都與中美近期在媒體、人才等多領域對抗有關，難道台灣正成為美國抗中「衝組」嗎？

蘇貞昌的「剛好而已」

坦白說，台灣驅逐陸媒記者並非無跡可尋。美國國務院6月22日宣佈新增央視、《人民日報》等大陸官媒為「外國使團」，6月27日就有綠營媒體連發三篇報導，從事件本身、學者訪談、立委痛批，直指部分陸媒違法在台錄製政論節目、台灣嘉賓矮化國格，並稱美國都認為大陸官媒影響國安，台灣不能後知後覺。

請繼續往下閱讀...

雖然當天陸委會語帶保留，稱租用攝影棚將在台採訪回傳大陸播出，尚屬駐點採訪報導行為，但被立委批評「認定過於寬鬆」。後來傳出一路被上報到行政院長蘇貞昌案前，才讓事件轉為火速處理。

7月2日晚間，陸委會證實東南衛視兩名記者被要求7月3日離境，而主管機關文化部給的理由是，在台「製作節目」與申請「新聞採訪」之目的不符，故不續發採訪證、入境許可。對此，蘇貞昌表示，這種情況，不延長採訪證只是「剛好而已」。

然而，部分輿論認為，在棚內與受訪者對談，由記者提問、受訪者評論，也是採訪形式之一；同時，該節目已製播12年，形式一直沒變，若有問題，蔡英文第一任期也早該檢討。大陸國台辦則撂下狠話：「若不停止無理作法，後果由民進黨當局承擔。」

對陸保持「社交距離」

另一方面，政府近年加強控管兩岸學術交流、宣導赴陸求學就業風險，教育部也早已規定各級學校組織學生赴陸交流必須事前報備。

陸委會7月8日在臉書發佈「赴陸就學不能不知道的8件事情」，直指從大陸高校轉赴歐美深造較以往困難、中美貿易衝突致大陸就業創業情勢日趨嚴峻、大陸疫情資訊不透明危及健康安全、部分學歷返台不被採認、網路設限封鎖資訊瀏覽不便、校園及日常生活受監控情形嚴重、言論高度審查管控等問題，「提醒」台生赴陸前要三思。

這也引來陸方反駁，大陸國台辦官方微博7月14日轉載「台灣陸委會裝作不知道的8件事」，稱大陸大學院校出國深造機會多、水準受到國際承認，在亞洲名列前茅；大陸經濟前景好，每年新增1,300萬個職缺，台灣經濟對陸依存度已達歷史新高。並強調大陸是世界公認防疫工作最好、最透明的地方，歐盟已將大陸列為15個安全國家和地區之一；且目前在大陸就讀的台生也無一人感染。

此外，台灣2月起禁止大陸人士赴台，在近期大陸疫情和緩的情況下，陸生與陸配子女（陸委會主委陳明通此前稱之為「小明」）的家長多次呼籲分批解禁，甚至兩度到衛福部、總統府前下跪陳情。

但中央流行疫情指揮中心總是左推教育部、右推陸委會，重申大陸疫情不透明、防疫專業考量，直到7月初依舊反反覆覆，一下說「快了」，一下又說「沒有時間表」。

最終7月15日才宣佈解禁2歲以下的「小小明」，人數約百人。而1,900多位面臨就學需求、居留資格壓力、更急迫需要回台的小明們，依舊被擋在門外。對此，陳時中坦言「因為他們未來有可能是我們的國人」，再度被批評是政治考量優先。

中美對抗「投影」台灣

事實上，若將視角拉廣，上述事態都可在近期的中美博弈找到對應。2020年初，中美另闢媒體戰場，美國2月到6月陸續將新華社、央視、《人民日報》等9家大陸官媒列為「外國使團」，還要求其駐美機構削減陸籍雇員。

北京不甘示弱逐一回擊，2月驅逐《華爾街日報》（WSJ）3名駐京記者；3月驅逐《紐約時報》（The New York Times）、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》（The Washington Post）共10多名美籍駐華記者；6月更要求美聯社（AP）、哥倫比亞廣播公司（CBS）等4家美媒，申報在大陸境內經營資料。

人才交流方面，美國近來也緊縮對大陸留學生的簽證，甚至揚言驅逐數千名與大陸軍方所屬大學有關的留學生與研究人員。而今年5月美國麻省理工學院（MIT）公佈的提前錄取榜單，竟無一位是陸生，打破過去20年多年來的紀錄。而同時，美國與「理念相近」的台灣加強人才合作，合推人才循環大聯盟。

再者，在新冠疫情上，面對日以萬計的新增確診人數，美國白宮先後將矛頭指向中國大陸與世界衛生組織（WHO），指控大陸隱匿疫情，更痛批WHO配合大陸釋放誤導訊息。可以說在疫情肆虐、大選將近等多重因素影響下，操作抗中情緒，已是川普政府不言而喻的立場。

綜合上述，台灣驅逐陸媒記者、警示台生赴陸風險、不輕易鬆口對陸解禁，都能看到中美全面戰略競爭的縮影。

充當急先鋒的危險代價

坦言之，民進黨政府對美國亦步亦趨，一方面是要維持台灣社會對於「紅色滲透」的疑懼，確保執政優勢。從總統大選的抗中，到新冠疫情的怨中、港版國安法的恐中，反中也確實成為台灣社會主流氛圍，久久難散。所以即使小明們的父母下跪陳情，都很難激起同情和共鳴。

另一方面，民進黨政府全面倒向美國已是公開的事實，透過建構國安防護網、警示赴陸風險等作為，在台灣內部築起一道高牆，不只自詡「民主燈塔」，更宣示要做「民主前鋒」，並時刻緊盯美國抗中動作，無論主觀意願為何，在客觀現實上已成為美國在台海的「衝組」角色。而對於「配合度極高」的台灣，美方也不斷推出友台法案、軍售案，並營造出雙方官員親密互動的景象。

平心而論，民進黨政府其實也知道台灣身處中美對抗夾縫，是「步步驚心」，所以在諸多作為上都有「分寸」，不敢越雷池。包括以不續發採訪證取代直接驅逐陸媒記者、用「提醒」取代赴陸就學「警示」、用防疫專業為由阻擋入境等。

然而，蔡英文政府並沒有告訴台灣民眾其背後的風險，民眾只看到台灣防疫「好棒棒」、政府英勇驅逐陸媒、台美關係史上最佳等「積極有為」的一面；卻未清楚意識到，伴隨亢奮情緒而來的，將是持續對大陸釋放敵意，同時也讓台灣在美國戰車上越綁越緊，轉圜餘地逐漸縮小，台海的和平選項也一步步「消失」。

兩頭大象打架時，最倒楣的恐怕是那塊草皮。當萬安演習的空襲警報響起時，有多少台灣民眾會意識到，這也許不再是數十年來的「例行警報」，而是對區域局勢一觸即發的「隱晦暗示」？當政客希望民眾陷入某種狂熱，十之八九是希望其忽略某些危機，所以更應該戒之慎之。