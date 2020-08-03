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雲林縣府媒合國產黑豆釀造醬油　首批黑豆交高慶泉食品公司

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▲雲林黑豆與高慶泉食品公司醬油廠契作，今日第一批黑豆交貨，盼藉此打開銷售通路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林黑豆與高慶泉食品公司醬油廠契作，今日第一批黑豆交貨，盼藉此打開銷售通路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府、農糧署、西螺鎮農會為行銷雲林優質黑豆，共同媒合高慶泉食品公司使用雲林在地黑豆釀造醬油，3日首批黑豆交貨，雲林縣長張麗善表示，國產黑豆新鮮質優，透過契作釀製成醬油，不僅可穩定農民收入，也能讓消費者安心食用。

雲林農民配合中央大糧倉計畫，每年種植約200多公頃雜糧，但銷售狀況並不理想，黑豆、黃豆庫存量越來越多，雲林縣長張麗善表示，此次能媒合西螺黑豆產銷班蔡財興和高慶泉公司契作生產，除可幫農民打開黑豆銷售通路，透過高慶泉公司的AI科技，把雲林優質黑豆釀成醬油，讓消費者更安心、放心食用，也打響雲林農業大縣的形象。

農糧署中區分署雲林辦事處主任劉信良指出，近年國人飲食西化，國內稻米生產過剩，高慶泉公司與蔡財興班長的契作模式，希望能達到拋磚引玉效果，帶動國內食品廠多使用國產雜糧，讓國產雜糧產銷更順暢。

西螺鎮農會總幹事廖錦富也說，因為稻米生產過剩，政府推廣種植雜糧，但卻未建立良好銷售管道，以台灣目前的農業技術，農民生產端都沒問題，如果銷售端也能配合，農民生活自然無虞，感謝高慶泉公司與農民契作，讓種植黑豆農民獲得順暢平穩的銷售管道。

農業處長魏勝德表示，希望藉由這次的黑豆媒合行銷，讓大家知道雲林黑豆的好品質，吸引更多廠商採購國產黑豆，未來希望能媒合更多雲林農產品到各通路及加工廠，提高優質農產品的價格，照顧農民生計，發展出具特色的地方永續農產業。

▲雲林黑豆與高慶泉食品公司醬油廠契作，今日第一批黑豆交貨，盼藉此打開銷售通路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林黑豆與高慶泉食品公司醬油廠契作，今日第一批黑豆交貨，盼藉此打開銷售通路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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