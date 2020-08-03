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比利時男來台86天染新冠　張上淳：以時間來說「本土機率高」

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▲張上淳出席遠見雜誌活動。（圖／遠見雜誌提供）

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／遠見雜誌提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名20多歲的比利時工程師，來台86天確診新冠肺炎，指揮中心暫時推斷境外感染機率較高，引發醫界質疑。對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（3）日出席活動時表示，「以時間來說，在台灣感染機率大」，但還需要多一點資料來佐證。

指揮中心發言人莊人祥2日表示，該名個案是在5月入境台灣，但在3月於比利時檢疫時有出現嗅味覺喪失，不過當時還未列為新冠可能症狀，沒有被診斷出來，此個案很可能3月時已經染病。

請繼續往下閱讀...

依據指揮中心公佈資料，該名工程師是5月3日來台工作，返國前到院自費採檢確診，IgG呈弱陽性，目前已匡列相關接觸者有199位，已經有192位採檢，其中54人結果核酸檢測都陰性，還有7位待採檢，今天也會開始做抗體檢測。

而針對外界質疑核酸檢測CT值判定是否有遺漏確診的疑慮，莊人祥說，台灣核酸檢測判陽的CT值切點確診為<35，檢驗標準在4、5月確實有做過調整，不過標準到底要訂在哪，也很難下決定，訂太低會漏掉真正的患者，太高則會出現太多假陽性。而對於各國標準比較，莊人祥則表示，從35至40都有，不太清楚。

張上淳表示，病毒隨時都有變化，在還沒有完全了解特定狀況前，境外與本土感染都不能排除。先前紐西蘭也有類似個案，3月出現嗅味覺異常，7月到澳洲才被驗出陽性。

至於被問到是否建議入境篩檢？張上淳回應，這項討論他沒有參與，所以並不清楚，但每種做法都有優缺點，若入境14天未篩檢會造成疫情失守的話，「那早該失守了」，還是看病人照顧結果以及實驗室數據是否100%正確比較重要。

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