LINE升級狂閃退！安卓用戶崩潰　官方建議解決方法看這邊

▲安卓用戶升級LINE爆閃退問題。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

LINE上週釋出個人化主頁大改版的「10.12.0」版本更新，結果導致Android用戶出現閃退的狀況，而且這個問題已經連續好幾天沒有得到解決，讓不少用戶跑到Google的Play Store評論留言抱怨，而LINE今（3）日針對閃退狀況致歉，並建議民眾可以嘗試幾個方法來解決問題。

記者實際詢問，LINE表示，目前已收到用戶回報閃退情況，初步觀察主要集中於部分Android 10.12.1的用戶，很抱歉造成使用不便，團隊已在積極研究處理以排解問題，若仍無法排解，可來信客服，讓客服團隊能更加掌握您遇到的情況：https://contact-cc.line.me/zh-hant/

LINE建議Android 10.12.1的用戶，遇到閃退的情況，可嘗試用下列官方提供的應變方式排解：

1.將 LINE App升級至最新版本

2.確保行動裝置內有2GB以上的剩餘儲存空間

3.將Android作業系統升級至最新版本

4.重新啟動 LINE App 應用程式及將行動裝置重新開機

5.所使用的行動裝置確認解除網路使用限制及網站過濾服務