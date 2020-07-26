　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳LINE給過世親友？他持續3年半「你還活著」　過來人曝經驗：嚇死我了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼LINE對話。（圖／記者陳俊宏攝）

▲您會傳訊息給過世親友嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友問說，「有人還會給已經過世的朋友發訊息嗎？」結果一堆人都說會，「會……三不五時都會傳」；還有人分享傳給一位離世滿久的前輩訴苦，後來的結果讓他嚇到。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團發文，並貼出和這位朋友的LINE對話截圖，只見他說，遇到朋友以前公司的組長，「他還記得你，所以說你依然還活在大家心中，一個人真正的死亡並不是生命停止的那一刻，而是在每個人的心中已經遺忘你的存在。所以你還是活著的，只是我們這些朋友只能遠遠的。」他也回覆網友的問題說，已傳訊息給朋友3年半了。

請繼續往下閱讀...

▼原PO認為，只要人還被記得就是活著。（圖／翻攝免費圖庫Pexels）

▲朋友,好友,登山,爬山。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對於原PO的問題，許多人都表示會傳訊息給逝者，「我常常給我媽發Line」、「上次看到我爸手機，也看到我爸會一直密我爺爺，可是爺爺已經不在了」、「會……三不五時都會傳」、「會，媽咪不在6年，我都還是會傳，直到去年祂的line突然沒了，我也沒機會再傳了」、「我也會。所以看完這篇的留言，眼淚就不自覺流下來了。這樣的思念真的斷不了，好好生活，好好活著就是給祂們最大的回報。」

也有不少人分享傳訊息給亡者，結果收到回覆，「我有傳簡訊給一個走滿久的前輩訴苦，但他號碼回我『你誰啊』，後來發現門號已經換人了，嚇到」、「我有傳過！！結果他妹妹幫他回！！嚇死我了」、「我是傳賴，然後某天發現已讀，他才說是他弟弟，看看哥哥有什麼沒交代的事情。」

一名網友則詢問原PO，「我很納悶，假如真的某一天他回你了，你會怎麼樣？」原PO回，「我會回他：先打給你爸媽吧，他們比我們更想你。我們都知道已經去世的人，是不會回覆自己的任何訊息，但真的有那麼一天，我還是會開心大於驚訝，即使知道那是假的。」

ET快訊
激戰女網友卻挨告！38分鐘錄音檔曝「妳坐上面」呻吟全錄下..
議員李雅靜論文口委爆「都自家人」驚見許崑源！本人、中山大學回
連喊3聲蛤！館長直播突收通知「緊急中斷」　凌晨3點爆：兒子腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東南部吹焚風！台東高溫衝上38.7°C　雙北等12縣市警戒全亮

睡前滑手機！直接開燈睡到天亮會怎樣？　網曝「黑暗」後果：抵抗力下降

全球首艘國際郵輪復航！「探索夢號」今基隆港首航　31跳島航程玩澎金馬

傳LINE給過世親友？他持續3年半「你還活著」　過來人曝經驗：嚇死我了

大閃電打中基隆港東西岸山頭！議員楊石城全程紀錄...連續閃電上百次

連喊3聲蛤！館長直播突收通知「緊急中斷」　凌晨3點爆：兒子腿斷了

客庄旅遊券「取消異地消費限制」　登錄申請人次超過200萬

全台最高！首屆「雲端上婚禮」9/11登場　新人衝梨山拍秘境婚紗

漁港沒被報復性旅遊！地方點出困境：政府要搞清楚「國人想要什麼」

大公開！旅行社推深入華航園區限量行程　能參觀模擬客艙、體驗空服員養成

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

東南部吹焚風！台東高溫衝上38.7°C　雙北等12縣市警戒全亮

睡前滑手機！直接開燈睡到天亮會怎樣？　網曝「黑暗」後果：抵抗力下降

全球首艘國際郵輪復航！「探索夢號」今基隆港首航　31跳島航程玩澎金馬

傳LINE給過世親友？他持續3年半「你還活著」　過來人曝經驗：嚇死我了

大閃電打中基隆港東西岸山頭！議員楊石城全程紀錄...連續閃電上百次

連喊3聲蛤！館長直播突收通知「緊急中斷」　凌晨3點爆：兒子腿斷了

客庄旅遊券「取消異地消費限制」　登錄申請人次超過200萬

全台最高！首屆「雲端上婚禮」9/11登場　新人衝梨山拍秘境婚紗

漁港沒被報復性旅遊！地方點出困境：政府要搞清楚「國人想要什麼」

大公開！旅行社推深入華航園區限量行程　能參觀模擬客艙、體驗空服員養成

羽球國手撿屍人妻...客廳抓腳硬來！老公就在房間熟睡　她醒來崩潰：有異物入侵

五月天8月攻蛋超犀利趴！　18組重量級陣容曝光「蕭敬騰、周華健」全來了　

遭批廣宣費都拿來吃便當　經濟部官員喊冤「遭斷章取義」

快訊／夜襲潑漆中藥行！白車秒變3色前擋玻璃紅半邊　闆娘：高雄治安太扯

蘇貞昌已核定4千億建設給高雄　侯友宜：蠻羨慕的

周杰倫粉絲自創曲獻偶像　郎朗錄影轉達「他知道你是誰」圓夢

陸戰隊2戰士殉職追贈褒揚令　追思影片「希望能常常回來看我們」同袍淚崩

時力民調／蔡英文滿意度60.8％　不滿意度上升5個百分點

星・變美／48歲黎姿美貌數十年如一日　全靠4個凍齡秘訣

KIA最新入門小休旅Sonet預告8/7展演　越級好料將成全球戰略車

生活熱門新聞

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

男對發票只中200！　下秒竟變700

威力彩史上最高頭獎30億4人均分　彩券行闆娘曝秘訣

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝中獎機率

報復玩！合歡山「武嶺亭」凌晨像夜市

快訊／被搖醒！05：33台中規模4.1地震　最大震度4級

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

全台高溫！海巡署：這5樣千萬別放車上

「婚禮被放鴿子」友失蹤　他打聽狀況：斷交嗎

5大媽「自備鍋物」占小7　併桌圍圈嗨開趴

快訊／大雨特報！　午後防「強對流雷雨彈」連炸3天

更多熱門

相關新聞

桃園「無人機」狂衝受害者曝光！　監視器還原真相

桃園「無人機」狂衝受害者曝光！　監視器還原真相

桃園市中壢工業區附近近日發生一起離奇車禍，兩輛機車在路口發生碰撞後，一名林姓騎士當場噴飛倒地，但他的機車卻一路往前衝，撞上對向轎車才停下，過程讓目擊的周先生直呼好傻眼。

入職2天驗到懷孕！大公司「幫規劃好產假」

入職2天驗到懷孕！大公司「幫規劃好產假」

上期2500元！夏季電費「暴漲4000元」嚇呆

上期2500元！夏季電費「暴漲4000元」嚇呆

詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏

詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏

LINE首推CPBL中職應援活動　五大服務推廣棒球運動文化

LINE首推CPBL中職應援活動　五大服務推廣棒球運動文化

關鍵字：

爆廢公社LINE

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

李眉蓁論文門　竟讓「雷政儒命案」浮出

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面