傳LINE給過世親友？他持續3年半「你還活著」　過來人曝經驗：嚇死我了

▲您會傳訊息給過世親友嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友問說，「有人還會給已經過世的朋友發訊息嗎？」結果一堆人都說會，「會……三不五時都會傳」；還有人分享傳給一位離世滿久的前輩訴苦，後來的結果讓他嚇到。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團發文，並貼出和這位朋友的LINE對話截圖，只見他說，遇到朋友以前公司的組長，「他還記得你，所以說你依然還活在大家心中，一個人真正的死亡並不是生命停止的那一刻，而是在每個人的心中已經遺忘你的存在。所以你還是活著的，只是我們這些朋友只能遠遠的。」他也回覆網友的問題說，已傳訊息給朋友3年半了。

請繼續往下閱讀...

▼原PO認為，只要人還被記得就是活著。（圖／翻攝免費圖庫Pexels）

對於原PO的問題，許多人都表示會傳訊息給逝者，「我常常給我媽發Line」、「上次看到我爸手機，也看到我爸會一直密我爺爺，可是爺爺已經不在了」、「會……三不五時都會傳」、「會，媽咪不在6年，我都還是會傳，直到去年祂的line突然沒了，我也沒機會再傳了」、「我也會。所以看完這篇的留言，眼淚就不自覺流下來了。這樣的思念真的斷不了，好好生活，好好活著就是給祂們最大的回報。」

也有不少人分享傳訊息給亡者，結果收到回覆，「我有傳簡訊給一個走滿久的前輩訴苦，但他號碼回我『你誰啊』，後來發現門號已經換人了，嚇到」、「我有傳過！！結果他妹妹幫他回！！嚇死我了」、「我是傳賴，然後某天發現已讀，他才說是他弟弟，看看哥哥有什麼沒交代的事情。」

一名網友則詢問原PO，「我很納悶，假如真的某一天他回你了，你會怎麼樣？」原PO回，「我會回他：先打給你爸媽吧，他們比我們更想你。我們都知道已經去世的人，是不會回覆自己的任何訊息，但真的有那麼一天，我還是會開心大於驚訝，即使知道那是假的。」