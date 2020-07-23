LINE首推CPBL中職應援活動　五大服務推廣棒球運動文化

▲LINE首推CPBL中職應援活動。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導



LINE今（23）日宣布與中華職棒大聯盟(CPBL)攜手合作，首推「不放過每一球」中職應援活動，透過生態系跨服務串連，匯聚LINE TODAY全賽事直播、球隊應援貼圖、貼文串鐵粉小測驗和個人主頁球隊專屬配件裝飾、LINE TAXI中職看球專車、LINE熱點的點餐外送運費優惠等五大服務推廣棒球。



LINE自2017年起至今已連續四年在LINE TODAY直播中華職棒賽事，並在2019年締造全年度總觀看觀看次數超過5,300萬次的亮眼成績，而今年因應疫情，LINE與中華職棒合作提供「世界唯一」的職業棒球完整直播，整個上半季120場賽事至7月19日止，累積觀看次數超過3,800萬。

▲左起為LINE台灣董事總經理陳立人、中華職棒大聯盟會長吳志揚。（圖／LINE提供）

根據LINE TODAY長期觀察，造訪「運動」類別的族群以男性居多，而這些進到「運動」類別的用戶平均停留時間是全站平均的3倍、平均瀏覽頁面是全站均值的4倍，顯示「運動」類別的用戶黏著度相對較高，也彰顯出台灣忠實球迷鐵粉是凝聚社群向心力的重要關鍵。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE期許能成為優質內容的培育基地，運動賽事直播是LINE在4年前積極踏出的第一步，現在更希望能全面擴大，結合LINE完整的生態圈和正向擴散力，用數位科技拉近球迷和球員的距離，加速推廣全民運動文化，更凝聚台灣國球的社群向心力。

▲五隊啦啦隊擔當到場助陣，左起為中信兄弟短今、統一獅隊長妮可、富邦悍將秀秀子、味全龍隊長kiki、樂天桃猿凱莉絲。（圖／LINE提供）



LINE表示，中華職棒正值31年，今年除了有第五隊味全龍重新從二軍出發，樂天集團接手Lamigo桃猿改名為樂天桃猿強勢來襲，LINE TODAY也持續轉播中職全賽事、例行賽、季後賽讓球迷隨點即看，並將在直播中加入聊天室互動、小編即時解說與討論功能，讓網友在線上一同加油集氣。

LINE指出，擁有1600萬月活躍用戶的LINE貼文串，將推出中職鐵粉小測驗，並在個人主頁中推出全新的Avatar虛擬人偶功能，置入球團經典制服和棒球帽等配件任球迷們搭配，預計8月上線，而各球隊包含中信兄弟、樂天桃猿和統一獅也將陸續與LINE合作，推出球員或啦啦隊的專屬應援貼圖。

LINE分享，看球餓了，還可透過LINE熱點叫「有無快送」，滿100元折運費39元優惠，還有LINE TAXI更特別打造100台限定的中職看球專車，貼心在球場旁提供接駁接送服務，同時提供禮遇球迷的獨享乘車優惠，從7月24日起至10月31日止，只要點選搭乘LINE TAXI，輸入球迷專屬乘車優惠序號「不放過每一球」，即刻享有20元乘車券三張。

▲全台限定100台LINE TAXI 中職看球專車。（圖／LINE提供）

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