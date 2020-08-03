日本「森林養成計畫」大樓像座小山　網友分享25年前後對比令人吃驚

▲1995年的ACROS福岡。（圖／翻攝自ACROS福岡官網）



實習記者林宣佑／綜合外電報導

「ACROS福岡」座落在日本九州福岡市天神地區，一面是商辦大樓的玻璃牆，一面是梯田式的住宅空中花園。空中花園總高達60公尺，而且種植超過35,000株植物，可以調節室內溫度，減少能源消耗。近日有網友在推特上發出建築23年前後對比照，ACROS福岡儼然成為一座小山。

ACROS福岡設有國際會議廳和音樂廳，建築師安伯斯（Emilio Ambers）在天神中央公園對面設計了綠色共生大樓，設計師在各層天井種植多元品種的樹木，從地面到屋頂覆蓋了南牆，被稱為「階梯花園」。

▲2017年的ACROS福岡。（圖／翻攝自ACROS福岡官網）

日本《Jtown net東京都》報導，ACROS福岡與天神中央公園的綠化融為一體，景觀設計師田瀬理夫表示，他們當初種了各種樹木，包含外來種，後來風和鳥類帶來新的物種種子，這片森林正以更自然的形式生長。

推特上掀起熱烈討論，1995年落成時的階梯造型，現在已經看不清楚，網友笑問會不會再35年後就變成一整座森林。田瀬理夫說，他在設計的時候想到100年後，建築物超過年限將被拆除，樹木仍可以被輕易移植。他說明，目前的政策是讓ACROS福岡接近九州山區的環境，增加闊葉木的數量，讓人們可以享受秋天的落葉。「我設想了一個隨季節變化的山形景觀。」