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TikTok面臨美封殺　日紀錄片導演：想到30年前日本「世界第一」

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▲▼日本紀錄片導演竹內亮談TikTok被美封殺。（圖／翻攝微博）

▲日本紀錄片導演竹內亮。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

短影音平台TiKTok近日被美國總統川普（Donald Trump）揚言下令禁用，並暗示不接受美國公司收購TikTok在美的業務。對此，居住在南京的日本紀錄片導演竹內亮表示，他看到相關新聞時，突然想到了30多年前的日本，「我的記憶中，索尼，松下等公司當時經常被罵，我們日本人以為這是『改良』，但是美國人認為是『盜用』。」

竹內亮在微博上指出，他小時候的1980年代是日本泡沫經濟時代，當時日本經常被美國罵，「當時好多高科技技術超過美國，然後被美國人說『日本人就喜歡盜用美國技術』。」

▼TiKTok面臨封殺壓力，在美前途不明。（圖／路透社）

▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

竹內亮提到，他的記憶中，索尼（SONY），松下（Panasonic）等公司當時經常被罵，「我們日本人以為這是『改良』，但是美國人以為『盜用』，然後美國政府開始各種各樣的辦法來控制和批評日本公司和日本政府。」

竹內亮還說，美國人罵日本人捕鯨魚的文化也是從這個時候開始，他看到微軟暫停收購TikTok美國業務談判等相關新聞時，突然想到了30多年前的日本。

陸媒《觀察者網》也指出，二戰後，日本的經濟迅速傅斯、科技日益崛起，1980年代，日本半導體產業甚至一度超越美國成為世界第一，然而，美國卻將日本經濟的高速發展視為威脅，兩國之間的貿易摩擦也隨之愈演愈烈。

《觀察者網》提到，美國還以「竊取美企知識產權」「竊取美國技術」等理由，對日企實施了一系列關稅打壓與制裁，如1982年，美國司法部指控日本半導體企業日立（HITACHI）「竊取」美國科技公司IBM的核心技術。

▲▼日本紀錄片導演竹內亮談TikTok被美封殺。（圖／翻攝微博）

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