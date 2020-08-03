快訊／柯文哲看立委收賄風暴：「相信制度不是個人」　公開透明就不敢亂來

記者楊亞璇／台北報導

北檢偵辦立委收賄弊案，現任民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇，前立委、時代力量黨主席徐永明、國民黨立委廖國棟、陳超明等涉嫌收賄。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲3日受訪表示，要相信的是制度，不是個人，他認為公開透明是一個比較簡單的辦法，大家就比較不敢亂來。

▲柯文哲率府級首長前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲3日前往台北賓館參加前總通李登輝追思會，對於立委涉貪案，他會後受訪表示，終究還是要用制度，「我覺得我們要相信的是制度，不是個人啦」，他認為公開透明是一個比較簡單的辦法，至少他自己執政的經驗，就是盡量公開、透明，大家就比較不敢亂來。

對於有環團要請新任監委彈劾柯文哲，柯文哲表示，這要看彈劾什麼題目啦，對方好像用什麼「陽明山保變住六之六」環評，但他強調依法行政，「目前至少在我主政之下，台北市政府都是依法行政啦，這也不會有什麼問題」。

至於新北市長侯友宜說要普篩，柯文哲指出，這個涉及專業，如果不普篩，就是關14天，如果要普篩，也許不用關14天，但是普篩又有下一個問題，要用哪一種？因為普篩很多種，這個涉及專業，專業問題還是交給專業去解決。