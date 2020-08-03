5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的

記者柯沛辰／綜合報導

國會集體涉賄，檢方1日複訊後，現任立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇及時代力量前黨主席徐永明等10人遭聲押禁見，但6名現任、前立委中，僅有陳唐山一人以50萬元交保。由於夜間停止訊問，其餘5人必須在設備簡陋的候審室度過一夜，有法警不禁調侃「沒什麼好嫌棄的，預算都是立委們砍的」。

檢調查出，殯葬業者鍾克信、陳明瀚涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，企圖將名下土地從陽明山國家公園劃出。趙正宇則透過國會助理、立委辦公室主任林家麒收受殯葬業者提供1000萬元賄款，非法協助變更地目，涉案金額高達4000萬元。

▲國會集體收賄案，10人涉案遭聲押。（圖／東森新聞）

至於立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，則是涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄款，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以協助李恆隆奪回SOGO經營權。

檢調陸續約談63人到案，1日聲押禁見蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘、蘇辦主任余學洋、廖辦主任丁復華、趙辦主任林家騏共10人；有6名現任或前立委，但僅民進黨前立委陳唐山以50萬元交保，剩下5人全遭聲押。

▲5名現任、前任立委涉貪遭訊問，在簡易候審室待上了一夜。（圖／東森新聞）

面對馬拉松式約談，5人1日早已累壞，必須在候審室度過一夜。由於設備簡陋，5人只能睡在簡易折疊床，加上使用餐具可能有危險，因此晚餐僅提供麵包和飲料果腹，連如廁都不能自由沖水，皆由中央控制。

這樣的一夜，對立委們來說或許格外漫長。不過，有法警私下透露，其實立委們也沒有什麼好嫌棄的，「預算都是他們砍掉的」。

▲▼所內設備簡易，僅有簡易折疊床供休息，以及麵包可果腹。（圖／東森新聞）





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