　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

國會集體涉賄，檢方1日複訊後，現任立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇及時代力量前黨主席徐永明等10人遭聲押禁見，但6名現任、前立委中，僅有陳唐山一人以50萬元交保。由於夜間停止訊問，其餘5人必須在設備簡陋的候審室度過一夜，有法警不禁調侃「沒什麼好嫌棄的，預算都是立委們砍的」。

檢調查出，殯葬業者鍾克信、陳明瀚涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，企圖將名下土地從陽明山國家公園劃出。趙正宇則透過國會助理、立委辦公室主任林家麒收受殯葬業者提供1000萬元賄款，非法協助變更地目，涉案金額高達4000萬元。

▲▼5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的。（圖／東森新聞）

▲國會集體收賄案，10人涉案遭聲押。（圖／東森新聞）

至於立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，則是涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄款，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以協助李恆隆奪回SOGO經營權。

檢調陸續約談63人到案，1日聲押禁見蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、徐永明、李恆隆、郭克銘、蘇辦主任余學洋、廖辦主任丁復華、趙辦主任林家騏共10人；有6名現任或前立委，但僅民進黨前立委陳唐山以50萬元交保，剩下5人全遭聲押。

▲▼5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的。（圖／東森新聞）

▲5名現任、前任立委涉貪遭訊問，在簡易候審室待上了一夜。（圖／東森新聞）

面對馬拉松式約談，5人1日早已累壞，必須在候審室度過一夜。由於設備簡陋，5人只能睡在簡易折疊床，加上使用餐具可能有危險，因此晚餐僅提供麵包和飲料果腹，連如廁都不能自由沖水，皆由中央控制。

這樣的一夜，對立委們來說或許格外漫長。不過，有法警私下透露，其實立委們也沒有什麼好嫌棄的，「預算都是他們砍掉的」。

▲▼5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的。（圖／東森新聞）

▲▼所內設備簡易，僅有簡易折疊床供休息，以及麵包可果腹。（圖／東森新聞）

▲▼5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的。（圖／東森新聞）

►Kiehl’s「零負評淡斑精華」大容量6400元→3650元

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／趙正宇拿出100萬交保！律師帶SOGO袋子裝錢來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的

台南六甲26歲「逆孫縱火」燒阿公！　南檢深夜聲押

快訊／趙正宇深夜步出台北地院！「100萬元交保」衝上車離去

快訊／趙正宇1小時拿出100萬！律師提「SOGO紙袋」交保證金

快訊／宜蘭暗夜不平靜　南方澳漁港「火燒船」灌救阻連環燒船

臉書曾PO文罵「這家族貪到新境界」！被蘇嘉全告判賠　他出面說話了

快訊／立委趙正宇涉賄100萬交保　檢方即時抗告

辦公室主任成收押第一人！趙正宇涉收賄施壓變更地目　北院裁定100萬交保

法庭辯2.5小時　李恆隆律師：給蘇震清的2千萬是「借貸」

桃園22歲女與男友登山7小時就扭傷…　加羅湖山區紮營睡一夜「痛到求救」

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的

台南六甲26歲「逆孫縱火」燒阿公！　南檢深夜聲押

快訊／趙正宇深夜步出台北地院！「100萬元交保」衝上車離去

快訊／趙正宇1小時拿出100萬！律師提「SOGO紙袋」交保證金

快訊／宜蘭暗夜不平靜　南方澳漁港「火燒船」灌救阻連環燒船

臉書曾PO文罵「這家族貪到新境界」！被蘇嘉全告判賠　他出面說話了

快訊／立委趙正宇涉賄100萬交保　檢方即時抗告

辦公室主任成收押第一人！趙正宇涉收賄施壓變更地目　北院裁定100萬交保

法庭辯2.5小時　李恆隆律師：給蘇震清的2千萬是「借貸」

桃園22歲女與男友登山7小時就扭傷…　加羅湖山區紮營睡一夜「痛到求救」

在家藏大量羅馬古物！甚至有3000年前珠寶　他被抓嚇呆：農場挖的

5立委涉貪「候審室過夜」只能吃麵包　法警酸：預算是你們砍的

輕颱哈格比襲台！瑞芳警、海巡勸離民眾離開海邊　不聽勸阻最高罰25萬

金牌農村控幕後大推手　臺大教授黃宏斌接掌聖約翰科技大學校長

不是跑得快就贏！　定向越野比賽「地圖、指北針、指卡」缺一不可

直播達人陳柏慶號召　全台知名直播主桃園愛心義賣強強滾

「我們中獎了！」桃園里長PO文里民確診登隔熱　附近有老市場

新北三重三民全齡公園啟用　侯友宜：打造不同年齡層運動空間

白色轎車滿版彩色塗鴉！驚見「台灣No1」　網解答：車主自己畫的

17歲女怒殺2親人！「受10年虐待」曝豪門黑暗內幕　萬人連署求輕判…結局出爐

1年未剪！受感染趾甲竟成「樹皮」 食趾遭過長拇趾甲掩埋...醫驚呆

社會熱門新聞

即／趙正宇拿出100萬交保　律師帶錢來了

獨／西門町鬧區大樓「電梯夾死工人」

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

新北21歲警遭屁孩撞上　慘摔恐成植物人

21歲警遭屁孩撞摔！侯友宜道歉

含前議長全家在內「9人鉛中毒」！盛唐中醫院長：誤用硃砂

即／趙正宇深夜步出台北地院　100萬元交保

畫面曝！大貨車停路邊　姊妹雙載猛撞後斗…姊重傷亡

立委涉收賄聲押創紀錄　趙正宇辦公室主任遭聲押

台南六甲逆孫縱火案南檢聲押犯嫌

即／立委趙正宇涉賄100萬交保　檢方即時抗告

李恆隆律師：給蘇的2千萬是借貸

男自淋汽油證明「我愛妳」！全身起火燒焦哀號：女友點的

更多熱門

相關新聞

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

民進黨立委蘇震清等多名立委，涉嫌收賄施壓政府官員，北檢1日訊問後，除前立委陳唐山以50萬交保外，其餘全部聲押，創下台灣司法紀錄，蘇嘉全也因姪子涉貪請辭秘書長獲准；而黃姓網友曾因評論蘇「這家族貪到新境界」挨告判賠10萬，不僅網友挖出舊聞朝聖求平反，他今日受訪時也感嘆「老百姓真的很無奈」。

即／立委趙正宇涉賄100萬交保　檢方即時抗告

即／立委趙正宇涉賄100萬交保　檢方即時抗告

趙正宇涉收賄施壓「家中搜出920萬」100萬交保

趙正宇涉收賄施壓「家中搜出920萬」100萬交保

立委涉收賄聲押創紀錄　趙正宇辦公室主任遭聲押

立委涉收賄聲押創紀錄　趙正宇辦公室主任遭聲押

李恆隆涉行賄立委遭聲押　庭訊2.5小時「明日再戰」

李恆隆涉行賄立委遭聲押　庭訊2.5小時「明日再戰」

關鍵字：

行賄立委法警收賄候審室

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

即／哈格比7縣市甩大雨　明天雨更大

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

哈格比外圍環流觸陸！一張圖看降雨

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

粗心母倒車不慎輾斃8歲孩

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面