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民眾黨首次黨員大會「爆滿俯拍照」曝光！　支持者嗨喊想哭

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民眾黨首次黨員大會現場照。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安分享黨員大會現場照片。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣民眾黨2日在國立體育大學綜合體育館召開首次黨員大會，並修改黨章，增訂黨代表選舉相關規定。民眾黨立委高虹安同日下午在臉書PO出一張現場的俯拍圖，只見體育館內的座位幾乎快要坐滿，讓其他支持者忍不住留言直呼，「想哭！感動的一刻」、「原本滿看衰的，結果竟然這麼多人」。

「謝謝你們，讓改變的力量可以持續，黨員大會順利召開！Cheers。」高虹安在臉書公開一張自拍照，鏡頭由台上往台下拍，只見現場座位幾乎坐滿人，大家也很有防疫觀念，紛紛戴上口罩，就是為了力挺民眾黨首次召開的黨員大會。

▲▼台灣民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▼▲民眾黨黨主席柯文哲與文宣部主任柯昱安、江和樹及秘書長謝立功立香案，祭祀地基主。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣民眾黨黨主席柯文哲、文宣部主任柯昱安、江和樹及秘書長謝立功立香案，祭祀地基主。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，民眾黨這次的黨員大會，討論內容包含修改黨章、增訂黨代表選舉相關規定，經過統計，當日投票人數總計5141人（2610人出席、2531人提出委託書），同意票共4668人，但並未表決不同意票，最後認定超過9成同意，通過黨章。

部分無法到場的支持者看到高虹安的臉書照片，紛紛在PO文底下留言表示，「恭喜達到門檻，讓我們以妳為榮」、「想哭！感動的一刻」、「感謝排除萬難前去的各位，達成了一個困難的目標」、「真的好厲害，沒有動員也不是造勢，還可以吸引破2000人參加，不簡單」、「老實說原本滿看衰的，結果竟然這麼多人，恭喜民眾黨度過這個難關」。

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