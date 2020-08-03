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快訊／柯文哲讚李登輝：他勇敢有智慧、讓民主轉型「寧靜革命」

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長、民眾黨主席柯文哲3日前往台北賓館，參加前總統李登輝追思會。對於李登輝的看法，柯文哲說，「反正就是勇敢、有智慧的人啊」，李登輝最大的貢獻是讓民主轉型成本最低，是寧靜革命。柯文哲也寫下留言，「台灣繼續前進」。

▲柯文哲率府級首長前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲率府級首長前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

對於昨在黨員大會喊出第二波寧靜革命，柯文哲表示，李登輝在台灣的民主轉型，最大的貢獻是，「我們的社會成本蠻低的」，你看年輕的時候，像是韓國光州事件、學生社會遊行是丟汽油彈的，台灣雖然還是有示威，但是相對來講，台灣的民主轉型是成本最低的，「它是一個寧靜革命」，這是李登輝在台灣民主轉型最成功的地方。

▲柯文哲率府級首長前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲率府級首長前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲指出，台灣在未來的政治轉型，他認為應該還是維持這種戰略，逐漸的、按部就班去把它改掉，而不是那種群眾運動、革命，不是好的方法，所以才會說第二波寧靜革命。

民眾黨2日召開黨員大會，柯文哲致詞時，特別提到日前逝世的李登輝對台灣的貢獻，強調李登輝帶領台灣走向一條沒辦法回頭的民主之路，推翻了萬年國會、推動總統民選，進行第一波寧靜革命。如今則必需進行第二波寧靜革命，「建立共融社會、實踐國家治理」。

至於在臉書PO出李登輝比較病容的照片，被側翼粉攻擊。柯文哲表示，「哎唷，網路要攻擊你就是要攻擊你，做什麼他都是要攻擊你」，反正問心無愧就好了。

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