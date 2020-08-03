蘇震清涉賄震撼屏東政壇　80歲母心疼難眠：不要讓他受委屈...

▲蘇震清（左，持麥克風）忙於地方服務，展現參選下屆縣長的企圖心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣立委蘇震清被檢方指控涉及介入SOGO經營權之爭，並以修改公司法等方式受賄，遭北檢聲押，目前仍在台北地方法院審理；連帶他的叔叔總統府祕書長蘇嘉全請辭獲准，引起地方支持者關心，紛紛到服務處及蘇家關心，蘇震清的80歲母親連日來擔心難以入眠，希望趕快有個結果，不要讓他受委屈。

▲▼蘇震清立法院問政、鍾佳濱臉書對蘇嘉全辭總統府祕書長的看法。

由於蘇震清辦公室遭檢調搜索、聲押，牽動蘇嘉全辭職，由於蘇震清積極佈署下屆縣長寶座，引發地方政壇震撼，連日來，同黨籍立委除鍾佳濱對蘇嘉全辭去祕書長，在臉書發表：「傾聞蘇嘉全秘書長請辭總統府的職位，讓檢調單位能秉持毋枉毋縱的精神、放手偵辦，此舉所展現的政治氣度與風範，不僅令人敬佩，也要給予高度肯定與支持！現在這一刻，對民進黨而言，既是危機，也是轉機；蘇秘書長今日的明快決定，將讓民進黨有展步向前的機會，也讓民進黨廉政委員會能有充分自主的調查空間，也期盼迅速作出適當的處置，讓民進黨能再度挽回台灣社會與人民的信任」的看法。

另2位有意角逐下屆縣長寶座的周春米、莊瑞雄兩人都未對此公開表示看法；但屏東民眾對此都很關心。

蘇震清母親表示，兒子平時不斷勞碌奔波，沒日沒夜，就已經相當心疼，現在又發生此事，心裡感到相當難過，希望案情趕快有個結果，不要讓他受到委屈。

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