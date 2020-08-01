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大陸「新渦輪發電機」開始服役　未來有望提升軍艦4倍電力

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▲20兆瓦渦輪發電機。（圖／翻攝自微博／強國觀察室）

▲20兆瓦渦輪發電機。（圖／翻攝自微博／強國觀察室）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸2018年自製的「20兆瓦渦輪」發電機組已開始服役，預計未來將廣泛運用在解放軍軍艦上，使發電能力增為4倍，並以支援先進「整合電力推進」（integrated electric propulsion，IEP）技術，來驅動磁軌炮和激光等高能武器。

根據《南華早報》報導，20兆瓦渦輪發電機是由大陸國營「中國船舶工業集團公司」（CSSC）獨立研製的，大功率是國內發電機組的4倍，具有重要的軍事價值。不過，該單位並沒有公開其名稱，也沒有透露解放軍未來會在安裝在哪個軍艦上。

對此，外界猜測，未來極有可能運用在055驅逐艦升級版上，預計只要安裝3、4台新發電機組，不止能有效的驅動磁軌炮，還能讓船速超過最高30節。另外，新一代潛艇也有可能安裝使用，這也意味著，海軍電力推進主戰航艦已經取得了核心技術的突破。

北京軍事專家李杰透過媒體表示，磁軌砲、激光武器、以及用於航空母艦的電磁彈射器，需要消耗大量的電力，而新發電機組的出現，能實現IEP系統，提供穩定的電源持續運行。

值得一提的是，美國是軍艦使用大功率發電機的領頭羊，以及擁有成熟的40兆瓦渦輪發電機組，其中朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦有兩台36兆瓦發電機，而英國的45型驅逐艦則有兩台安裝21.5兆瓦發電機，和兩台2兆瓦柴油發電機。

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