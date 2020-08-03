張上淳：別因執著零確診　忽略整體疫情控制

▲張上淳表示不要因為追求零確診，忽略整體疫情控制。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者張茗喧

比利時男子確診新冠肺炎，感染源不明，各界對防疫政策質疑聲浪再起。病毒專家張上淳今天呼籲，全民若追求零確診，邊境真的很難放鬆，盼不要因新增1、2例，就忽略整體疫情控制。

全球肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，截至今天，全球已有超過1800萬人確診，另有逾69萬人死亡；反觀台灣至今僅475例、7人死亡，防疫成果有目共睹。 衛生福利部疾病管制署長周志浩、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任王智弘今天上午出席雜誌舉辦的論壇，討論後疫情時代，台灣的下一步該怎麼做。

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周志浩表示，2003年台灣爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，多達7成患者在醫院感染，當時由於中央、地方各唱各調，不僅防疫政策無法統整，民眾也瘋搶口罩，亂成一團；疫情過後，疾管署統整指揮體系，建立感染症醫療網，並儲備口罩。

面對新冠肺炎，疾管署去年底一聽說中國大陸爆發不明原因肺炎疫情，立即動員召開會議、列入法定傳染病並成立指揮中心，除了監測加強、邊境管理、發燒監測，天天記者會和民眾進行風險溝通等，都是從經驗中學習，總統也召開國安會議。世界衛生組織（WHO）直到1月30日才宣布此為緊急事件，無法想像台灣若到那時才有所因應，結果會多慘。

張上淳表示，疫情爆發之初，指揮中心幾乎每1、2 天就召開一次專家會議，隨全球疫情演變、對病毒的了解，不斷調整策略，也對第一線負責通報、收治、隔離的醫護人員造成很大的衝擊。他說，以往通報條件一旦訂定，就不會輕易更動， 但新冠肺炎期間的通報條件可說是一變再變，可能短短 2、3天就改一次，甚至連中央規定都還沒來得及下達到地方，規定又變了。

張上淳說，新冠肺炎在國外爆發後，很快就造成醫院內傳播，因此指揮中心很早就做好會有本土感染的最壞打算，國內也曾因沒有即時監測到，造成北部某醫院的小規模群聚，包括護理師、清潔人員都染疫，這是他個人壓力最大的時期，所幸很快獲得控制；台灣發生的零星社區傳播，也大多是家庭內傳播，疫情控制成果出乎很多專家意料之外。

如今全球疫情延燒，台灣疫情也因日本女學生案、 泰籍移工案以及比利時男子感染源不明等案例，各界對於政府防疫政策質疑聲浪再起。 張上淳強調，如果全民期待台灣只能「零確診」，那麼邊境真的很難放鬆，尤其最近幾例個案並沒有真的傳播開來，民眾卻普遍感到相當嚴重。他認為，相較於要求所有指數都要100%正常，把病治好更為重要，呼籲民眾不要因為新增1、2例，就忽略整體疫情控制。