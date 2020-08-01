多金夫擁小三、小四20年還送豪宅！中風臥床手機狂響　妻一看秒抓包淚崩

▲多金人夫在外偷吃小三、小四長達20年，直到中風臥床才被妻子抓包。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／桃園報導

多金的杜姓人夫與妻子結婚近30年，生活幸福美滿，然而2018年間卻全變調。杜男因為中風住院，臥床期間手機響個不停，妻子好奇查看之下，才揭開他連吃黃姓小三、顏姓小四的外遇行徑，杜妻不但看到多筆刷卡通知，更撞見杜男分別與兩女的激情片段，氣得向2女各求償100萬元。

判決指出，杜妻發現，杜男於中風前就與黃女交往超過20年，兩人根本是情侶關係，杜男買下桃園一處豪宅贈與黃女，當作「專屬愛窩」，方便兩人發生關係，更授權黃女可以任意刷卡，而除了抓到小三，杜妻還查到丈夫與顏女上摩鐵激戰，完事後，顏女還會傳「瑜伽可以每天練，可是無法取代做愛」等調情簡訊給丈夫，本以為家庭生活幸福美滿的杜妻，在得知丈夫外遇後幾乎崩潰，氣得向2女求償，並對黃女刷信用卡部分，提告偽造文書。

黃女坦承有與杜男交往超過20年，顯少使用杜男信用卡，直到杜男中風住院，兩人就已分手，但她辯稱交往過程兩人並無發生關係，且杜男個性喜歡掌控他人，這段關係中她屬被動、無奈角色，相較於一般婚外情之第三者直接影響、介入原配家庭等情形，情節應較輕，另外杜男周旋於顏女、她、妻子之間，顯然她不可能占用杜男大量時間，杜妻求償過高，希望能酌減至10萬元。

今年1月士林地院審酌後，已判顏女須賠50萬元給杜妻，而黃女偽造文書部分，檢方則是不起訴；對此，桃園地院勘驗杜妻提出的對話截圖，以及相關說詞，認定黃女明知杜男已婚，還私下交往20年，明顯破壞杜妻配偶權益，最終審酌後判黃女賠50萬元為適當，全案仍可上訴。



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