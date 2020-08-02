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飆風優於殲-20？　陸官媒要印度「別鬧了」...嗆把戰機變博物館戰利品

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▲▼印度向法國訂購的首批5架飆風戰機，順利抵達印度。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

▲印度向法國訂購的首批5架飆風戰機已抵達印度。（圖／取自Indian Air Force Twitter）

記者曾俊豪／綜合報導

印度從法國訂購的首批5架飆風戰機（Rafale）於當地時間7月29日下午3時，正式降落在距離中巴境大約200公里的哈里亞納邦（State of Haryana）安巴拉（Ambala）空軍基地。對此，大陸官媒《參考消息》發文稱，印度媒體「狂言」飆風性能優於殲-20，實屬「不知己也不知彼」，文章甚至要印度媒體「別鬧了」，小心讓讓昂貴的戰機變成別人博物館中的戰利品。

《參考消息》由《新華社》主辦，是中國大陸兩家能合法直接刊載外電的報紙之一，其網站介紹，每日精選世界各地的最新消息、評論，全方位、多視角報導中國內外新聞，追求「原汁原味」地反映原作者看法、立場，真正體現其特殊的「參考」意義。

該報在1日以「飆風優於殲-20？印媒你可別鬧了」為題發表評論，文章指出，飆風確實是一款性能優秀的四代半戰鬥機，機動性出色，能攜帶眾多型號的先進精確制導彈藥、多用途性能可圈可點。由於海軍型飆風與印度此次採購的空軍型飆風基本相同，「海空軍通用性或許能佔得未來成為印度航母艦載機的先機。從紙面上說，確實增強印度空軍的戰鬥力。」

不過，文章提到，對於本國軍事領域新聞，印媒一向浮誇，因此對其大話，不必太過當真。像是飆風優於殲-20，就是不知己不知彼，「殲-20已經大方展示過『開彈艙』這種五代戰鬥機的獨有技能了，不知印度飆風何時能露一手？」

▲▼印度向法國訂購的首批5架飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

此外，評論還認為印媒忽視現代戰爭是體系與體系的較量，不是一兩件武器的單打獨鬥。也因此，初來乍到的飆風戰機，訓練磨合需要時間，不可能「即插即用」；飆風的技術含量更高，對後勤保障提出更高要求。這會讓嚴重依賴外購、本已萬國牌的印軍裝備體系更加複雜化，恐怕飆風也會像印軍之前裝備的多種戰機一樣，慘遭印度斯坦航空公司的毒手，落得「維修後即墜毀」的下場。

蘋論強調，高原環境下進行現代戰機的部署，對人員和裝備都是巨大的挑戰，飆風是否會水土不服有待觀察，「與對手相比，印軍在態勢感知能力和陸基精確打擊火力方面存在著明顯缺陷，這都可能成為飆風未來在戰場上的死穴，讓昂貴的戰機變成別人博物館中的戰利品。」

▲▼殲-20掛彈表演。（圖／CFP）

▲殲-20。（圖／CFP）

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