美軍「準航母」現身東海　適逢解放軍「八一建軍節」陸媒關注

▲「南海戰略態勢感知」發現美國軍艦在東海一進一出。（圖／翻攝南海戰略態勢感知）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國海軍「準航母」美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA-6）8月1日被發現從佐世保海軍基地出港，進入東海活動，由於適逢解放軍「八一建軍節」，動向也引起陸媒的關注。

▼美國海軍「美利堅號」兩棲突擊艦。（圖／翻攝美國太平洋艦隊）



北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」平台發文指出，美國軍艦8月1日在東海一進一出，首先，是此前在東海活動的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）及其屬艦返回日本橫須賀港口。

文內還提到，與此同時，美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA-6）從佐世保海軍基地出港，進入了東海活動。

美國海軍相關人士去年年初曾表示，美軍決定將美利堅號部署在佐世保海軍基地。同年底，美利堅號抵達佐世保，加入美國海軍第7艦隊，此舉也被認為是為了加強美軍在亞太地區的航空攻擊能力。

美利堅號近期多次受到陸媒關注，今年4月還傳出在南海航行期間，被同時也在南海的遼寧號航空母艦編隊的船艦給「包圍」，當時甚至還流傳一張衛星圖，顯示美利堅號周圍10至30公里處分佈著8艘船艦。

▼美利堅號與吉佛茲號（USS Gabrielle Giffords LCS-10）今年初曾航行至南海執行任務。（圖／翻攝美國太平洋艦隊）

