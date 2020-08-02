蘇嘉全請辭總統府秘書長　國民黨：凸顯民進黨內鬥「英系首當其衝」

▲總統府秘書長蘇嘉全陪同蔡英文出席李登輝追思會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，1日依貪汙罪向法院聲押禁見，其中包括民進黨立委蘇震清；身為蘇震清叔叔的總統府秘書長蘇嘉全2日主動向總統蔡英文請辭獲准。對此，國民黨透過聲明稿回應，接連發生的弊案都是以蘇嘉全為核心，凸顯出民進黨內部鬥爭情況激烈，「英系更是首當其衝」，民進黨的貪腐失速列車已經失控。

蘇嘉全、蘇震清叔姪日前遭國民黨指控，涉及利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利；蘇嘉全外甥、國營事業唐榮公司總經理張仲傑也遭爆料涉弊而請辭；台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，1日依貪汙罪向法院聲押禁見，其中也包括民進黨立委蘇震清，風波不斷。

針對蘇嘉全請辭總統府秘書長，國民黨透過聲明稿回應，接連發生的弊案都是以蘇嘉全為核心，凸顯出民進黨內部鬥爭情況激烈，「英系更是首當其衝」，蔡總統恐怕是才剛連任，民進黨就已經進入後蔡時代的鬥爭中，原本只是派系平衡人選的蔡總統，現在更是無力掌控，民進黨的貪腐失速列車，已經失控。

國民黨強調，日前揭露的外館電報密件引發了蘇嘉全不少的爭議，但蔡英文第一時間未進行調查，而是一昧護航，如今卻准辭切割，是否僅是斷尾求生？蔡英文應該公開說清楚、講明白，對國人做清楚的交代。

國民黨也呼籲，司法偵查程序都應該勿枉勿縱，積極偵辦。面對連串弊案，應該哀矜勿喜，引以為戒。但蔡英文總統「完全執政不需要貪腐的劇本」言猶在耳，弊案卻接連不斷，顯見民進黨的貪腐的劇本不但早就寫好，更是LIVE演出中。