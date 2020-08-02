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侯友宜籲落實入境者全面普篩　「疫情第二波攻擊可能正要接近」　

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▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／台北報導

全球新冠肺炎疫情嚴峻，台灣連日出現確診個案，中央流行疫情指揮中心1日公布6例境外移入及1例感染源待釐清，2日再新增一例境外移入病例，全台確診人數增至475例。對此，新北市長侯友宜憂心第二波疫情可能來襲，呼籲在中央檢驗量能可以負擔的情況下，入境者全面普篩並居家檢疫，將新冠疫情阻絶於境外。

一名來台工作的比利時籍風電工程師確診新冠肺炎，指揮中心罕見未區分為本土、境外，而是以「感染源待釐清」作為分類，該名染疫工程師5月3日入境台灣，待了86天經採檢而確診；2日再新增1名境外移入病例，個案為20多歲菲律賓籍女性，目前住院隔離中。

侯友宜2日下午在臉書發文提出警訊，比利時的個案在5月份入境之後，經過80幾天才被檢測確診，雖然尚未確認是否為境外移入個案，「但是這是個警訊，威脅著要打破台灣人握在手中的美好，因此在第二波疫情可能來襲的情況下，請求中央儘速執行入境者全面普篩。」

侯友宜表示，我們必須感恩，因為現在能如常生活，這一切要感謝所有在這片土地上所有人共同的努力，感恩在全球疫情持續蔓延、各大賽事停擺的同時，我們的中華職棒卻能在新北新莊棒球場全球開打，感恩身在台灣的我們，此時此刻都能自由自在地出遊、和朋友相聚、親近大自然的美好，「感恩在全球大型活動紛紛取消的時候，新北兒童藝術節如期開幕了，我們沒有辜負孩子們的期盼。」

侯友宜接著表示，必須珍惜這得來不易的現狀，將疫情阻絶於境外是防疫是否成功的重要關鍵，所以他要再度籲請中央在檢驗量能可以負擔的情況下， 儘速針對入境者全面普篩，並且居家檢疫。

此外，侯友宜也提醒市民做好各項防疫措施，勤洗手、量體溫、戴口罩、保持適當社交距離。遵守中央流行疫情指揮中心指示，在密閉場所如電梯、補習班、電影院、Ｋ書中心、ＫＴＶ等，籲請市民配戴口罩，要有憂患意識，避免疫情第二波攻擊。

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