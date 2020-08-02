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台鐵族注意！豐富站東線8/16施工　「2列車」將延誤5~15分鐘

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▲▼台鐵局將於8月15日（六）23:55至16日（日）06:30間進行「豐富站東線曲線改善工程」。（圖／台鐵提供）

▲台鐵將進行「豐富站東線曲線改善工程」。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵局將於8月15日（六）23:55至16日（日）06:30間進行「豐富站東線曲線改善工程」，施工期間將影響2列次區間車各約5至15分鐘。

2列車延誤資訊：

請繼續往下閱讀...

2103次區間車，新竹開往嘉義，於竹南(05:28)=苗栗(05:43)間稍有延誤。
2144次區間車，彰化開往基隆，於苗栗(06:19)=竹南(06:34)間稍有延誤。

▲▼台鐵局將於8月15日（六）23:55至16日（日）06:30間進行「豐富站東線曲線改善工程」。（圖／台鐵提供）

▲工程完工後不僅列車通過能提速，更可提升整體軌道安全及旅客乘車穩定舒適度。（圖／台鐵提供）

為配合交通部推動「台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」，台鐵專案工程處台中施工隊辦理「豐富站東線曲線改善工程」，施工時間為8月15日23:55起至8月16日06:30止，共計影響豐富站2列次區間車，時間約5至15分鐘。

台鐵表示，該工程完工後，不僅列車通過速度將由原本時速110公里，提升至時速130公里，更可提升整體軌道安全及旅客乘車穩定舒適度。

提醒旅客，乘車前可先至台鐵官網（網址：http://www.railway.gov.tw/tw/index.html）及台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站亦會加強播音告知資訊，對於造成旅客不便，台鐵深致歉意。

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