工會發限期令！要台鐵「8/5前補發加班費」　否則全體拒絕加班

▲台鐵局積欠員工兩個月的加班費。（圖／記者湯興漢攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局加班費經費編列不足，已積欠調度員、車長等一千餘人兩個月加班費，每人平均遭欠5000到1萬元。台鐵企業工會今日發布聲明表示，台鐵局應於8月5日前補發加班費，否則全體拒絕加班。

台鐵產業工會理事長王傑表示，台鐵加班費多是月底發放，不過5月加班費卻遲遲未於6月底進帳，他表示，工會從6月底反應到現在，台鐵仍無對策，後來工會發現，原來台鐵今年度編列的加班費預算僅3.6億元，較去年少了一半，才會導致此狀況。目前連6月加班費也發不出來。

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台鐵企業工會表示，任意扣發輪班人員加班費屬違法行為，台鐵局須於8月5日前補發加班費，否則全體拒絕加班，抗議資方不合理與不道德行為。工會痛批，台鐵片面強行改變，違反「團體協約」之約定，導致勞資爭議、不當 勞動與侵權行為。

▲台鐵工會不滿，要求8/5前補發加班費。（圖／記者湯興漢攝）



台鐵企業工會表示，針對近期台鐵局種種不合法、不道德之行為，要求台鐵局停止違法行為，否則後果自負，並呼籲全體會員配合抗議行動，直至台鐵局改善與補正為止，工會將發動拒絕加班日期。

台鐵企業工會要求會員，各乘務人員停止借班值乘，以凸顯台鐵人力仍然不足之真相，並請會員留意，若有借班值乘之情事，需立即向工會檢舉；站務人員不得任意抽調人力，增加勞動強度。

台鐵企業工會表示，有關積欠加班費、班制改變之議題，工會具法定協商權，個人呼籲未經本會發動之罷工或集體休假重大爭議行為，係屬個人行為，不在 工會保護範圍，呼籲台鐵員工勿借題發揮、操作工會代表選舉，或重蹈2017 年非工會所發動之「春節依法休假」悲劇。