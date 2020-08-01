鐵道迷注意！台鐵限量福袋上市　「下殺36折」拿三倍券也可買

▲一千元的定情福袋下殺36折。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局表示，今（1）日起推出3款限量福袋，包括200元萌癒福袋、500元文青福袋及1,000元定情福袋，其中定情福袋內容物價值2799元，福袋折數高達36折，為開店史上最佳優惠。民眾可持振興三倍券及現金、信用卡消費，皆同享福袋優惠價。

台鐵局表示，200元萌癒福袋含餐旅熊雙層L夾、餐旅熊磁鐵夾、餐旅熊票卡夾、台鐵餐旅熊公仔-鐵魯或漢娜將[2擇1]，共計4樣商品，福袋優惠折數約56折，讓愛好者一次收集到滿滿實用餐旅熊可愛小物，有療癒和提振心情之用。

請繼續往下閱讀...

▲限量福袋8/1上市。（圖／台鐵提供）

500元文青福袋含臺灣經典車站造型金屬書籤共計7款（基隆驛、臺北驛、新竹驛、臺中驛、嘉義驛、臺南驛、高雄驛），作工精細窗格簍空，值得珍藏，難得機會7大經典車站一次收齊，福袋優惠折數約48折，希望藉由推廣經典車站書籤，喚起民眾巡禮鐵路文化之動力。

1,000元定情福袋含蒸情流露-LOVE墜飾及「破冰達陣」道釘禮盒，共計2樣商品，福袋優惠折數約36折，取真情流露鐵定成功之含意，有祝福良緣之美意。

▲台鐵限量福袋分為三款。（圖／台鐵提供）

福袋販售洽詢電話：

臺北餐廳辦公室：02-23619309

臺鐵夢工場臺北店：02-23830367

臺鐵本舖臺中站：04-22224683

臺鐵本舖高雄站：07-2851751

臺鐵夢工場花蓮店：03-8333971