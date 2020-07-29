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社會 社會焦點 保障人權

衰男搭錯火車沒錢補票296元挨告　「自強號誤點」救了他

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記者黃翊婷／綜合報導

顏姓男子今年4月12日自新竹火車站搭車南下，途中被吳姓列車站發現搭錯車，卻因為錢不夠無法補票，雙方發生爭執，他也因此挨告違反社會秩序維護法。不過，台中地院法官認為，整起事件的起因是台鐵車次誤點，導致顏男搭錯車，最終裁定不罰。

▲▼台鐵,自強號。（圖／記者賴文萱攝）

▲法官認為是因為台鐵列車誤點在先，才會導致顏男搭錯車。（示意圖／記者賴文萱攝，與本案無關，下同）

判決書中提到，顏男4月12日上午10時許在新竹火車站購買一張125車次自強號的票，進了月台之後卻搭上127車次自強號；後來在列車行駛至新竹站及台中站之間時，吳姓列車長發現他口罩沒有戴好，於是上前勸導並查驗車票，這才發現搭錯車，於是開口要求補票296元。

顏男因為身上錢不夠，無法補票，雙方進而發生爭執，後來顏母雖然在竹南站幫忙代為完成補票，但列車抵達台中站後，他仍被警方逮捕，訊後被台中地檢署檢察官依違反社會秩序維護法起訴。

▲▼台鐵自強號,自強號車廂,台鐵車廂。（圖／記者賴文萱攝）

▲顏男搭錯的車次並未停靠竹南站。

不過，台中地院法官認為，顏男並非無票搭乘，當天原本要搭的125車次自強號應該在下午3時19分到站，卻因為誤點遲到，而應該要在下午3時9分到站的127車次自強號剛好進站，才會導致他上錯車，加上127車次自強號並未停靠竹南站，從新竹站出發後直抵台中站，他也沒辦法中途換車。

法官接著指出，顏男並非拒絕補票，而是因為身上的錢不夠，況且事發之後也由母親在竹南站代為補票，最後決定採信他的說詞，裁定不罰，畢竟一切的起因是台鐵誤點疏失，全案仍可提出抗告。

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