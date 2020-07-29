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停權期縮短！訂台鐵票「3月內3次未付款」　黑名單一個月

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▲▼端午連假在今天傍晚下班後展開，台鐵板橋站內湧入大批返鄉人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲預定台鐵票後2天內必須付款取票。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵訂票規則變寬鬆了！交通部台鐵局官網顯示，自今年7月1日起，只要三個月內有三次訂票後未付款取票的紀錄，從舊有規定停權六個月，縮短為僅停權一個月。另外若有旅客被停權至8月後，一律自8月1日起解除，可重新訂票。

台鐵局日前宣布，開放訂票日自乘車日前14日延長至28 日，官網顯示，8月5日起，調整為開放預售28天乘車票，9月2日以後乘車票可於乘車前四週（二十八天）開始預訂，即週一可預訂至四週之後的週一期間內之乘車票，但每逢週五可多預訂二天至四週後之週日乘車票（即逢週五可預訂至四週後之週五、六、日之乘車票）。

請繼續往下閱讀...

官網指出，訂票系統開放時間為全日24小時，每人憑身分證字號，每日最多可預訂6張車票，若以來回票方式訂票，每次最多可訂12張車票（來回各6張），若訂票後需變更票種，可再取票時告知窗口售票員，或在網路、超商管道重新選擇。

▲▼端午連假在今天傍晚下班後展開，台鐵板橋站內湧入大批返鄉人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲三個月內三次未取票者將被黑名單一個月。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵局表示，訂購自強號-普悠瑪列車「桌型座位」，乘車日前3天以上，一次限預訂4張，乘車日（含）3天以內，可預訂1至4張。

考量到許多旅客訂票後未付款取票並非故意，台鐵局縮短停權時間，自7月1日起，旅客若在三個月內有三次訂票後未付款取票的紀錄，從舊有規定停權六個月，縮短為僅停權一個月。

台鐵局表示，旅客訂票後2天內必須完成付款取票，若於乘車日前一日訂票，須於乘車日前1日(訂票當日)24時完成取票或於付款網站完成付款。若於乘車當日訂票，須於開車前30分鐘完成付款取票。

高鐵公司則表示，針對預定車票後未付款者，並無黑名單機制，僅會將未付款的車票於3天後釋出。

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