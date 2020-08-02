哈格比颱風將帶來大風浪　宜蘭消防勸離海邊戲水客

▲哈格比颱風來襲將在宜蘭帶來大風浪，宜蘭消防局基於安全，勸離頭城外澳等海邊戲水遊客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2日清晨，中央氣象局發布輕颱哈格比海上警報，並研判可能對台灣北部、東北部海面構成威脅，宜縣府審慎因應，宜蘭縣長林姿妙下令各單位即刻進行防災整備工作！宜蘭消防局基於安全，勸離海邊戲水遊客。

哈格比颱風來襲，宜縣府於2日上午5時30分開設宜蘭縣災害應變中心二級開設，同時將宜縣海岸線、臨海、河川等列為警戒區，警戒區內人車均禁止進入，並請民眾勿前往警戒區從事戲水、觀浪、登山等活動。宜縣府表示，未來一級開設時將新增山地、漁港為管制區，針對入山民眾及漁船、漁工等強制撤離等作業。

哈格比颱風預計將對宜蘭縣造成影響，若路徑靠近宜蘭縣或登陸，強風豪雨將不可避免，宜蘭縣長林姿妙呼籲民眾做好以下準備工作：

一、颱風來臨前做好事前防範工作，例如廣告看板加固或拆除。

二、低窪地區民眾，請預先做好避難疏散的準備，一旦颱風侵襲，請配合鄉（鎮、市）公所、村（里）長、警察、消防人員之指示，前往臨時避難處所。

三、颱風期間請勿到海（河）邊，從事觀潮、戲水、釣魚、溯溪等戶外活動。

四、位處宜蘭縣海邊、河邊低漥地區之民眾，應嚴防海水倒灌、淹水，位處土石崩塌、土石流潛勢溪流地區之民眾，應及早遷移至安全處所。

五、颱風侵襲期間切勿隨意外出，不得已必須外出時，務必應小心廣告招牌、大型鷹架等掉落物以及行道樹、電線桿之傾倒。

六、備妥 3 日以上糧食，提前將門窗、招牌、圍籬拆除或加固，加強水溝等排水系統清淤，確保免於水患威脅。

七、隨時注意颱風最新動態的訊息，可參考中央氣象局網站（網址：https://www.cwb.gov.tw/），或以市話撥打 166、167。

民眾如有任何緊急需求，可透過119及03-9311294（宜蘭縣災害應變中心電話）通報災情外，亦可透過1999為民服務專線轉報災情。

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