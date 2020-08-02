抓到了！　恆春星砂灣違規採捕水產　潛水客挨罰3千元

▲巡巡署第六岸巡隊後壁湖安檢所於星岩灣海域查獲江姓潛水客採捕水產動植物，會同保七總隊開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮江姓潛水客，1日上午在恆春星砂灣生態保育區疑似有浮潛客違規採捕水產動植物，經海巡署南部分署第六岸巡隊後壁湖安檢會同保七總隊第八大隊後壁湖小隊發現有違規事實，逕行開單裁處，開罰3000元。

▲▼採捕芭蕉螺等物、工具。

海巡署南部分署第六岸巡隊後壁湖安檢所於109年8月1日接獲民眾通報，於恆春星砂灣生態保育區疑似有浮潛客違規採捕水產動植物，經會同保七總隊第八大隊後壁湖小隊發現有違規事實後逕行開單裁處。江恆春知道

昨天上午10時許，第六岸巡隊後壁湖安檢所值班人員接獲民眾通報，指於恆春星砂灣有1名浮潛客攜帶網具違規採捕水產動植物，安檢所同仁隨即會同保七總隊第八大隊後壁湖小隊前往查處，經盤查發現有採捕芭蕉螺2個、雀鯛1條等漁獲及作案工具，將採捕的江姓潛水客帶回調查。

江姓潛水客表示，知道不能採捕芭蕉螺等這些野水產動植物，但因嘴饞，就下水採捕，保七總隊依規定裁罰3000元。

南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，極力推動「用行動守護海洋資源─海洋保育動員計畫」，以具體行動展示捍衛海洋生態之決心，呼籲民眾一起愛惜海洋資源，共同為生態保育盡一份心力。

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