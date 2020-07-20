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張榮志登記參選恆春鎮長　4人投入選戰競激烈爭

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▲國民黨籍前議員張榮志登記參選恆春鎮長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國民黨籍前議員張榮志登記參選恆春鎮長 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣前議員張榮志20日，由大批支持者陪同，到恆春鎮公所登記參選鎮長補選，登記完成後，並並在公所大門前發表參選聲明，隨後以車隊繞行恆春古城四城門，象徵「守護恆春」的決心。

▲國民黨籍前議員張榮志登記參選恆春鎮長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼張榮志發表參選聲明、遊行。

▲國民黨籍前議員張榮志登記參選恆春鎮長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

張榮志今天上午，由東港安泰醫榮譽院長蘇清泉、全國旅館公會理事長張榮南、屏東縣旅館公會理事長林貴平、縣議員盧玟欣、前議員曾瓊慧、鎮民代表尤史經、柯政隆、吳壽宗、網紗里長姚光隆、城西里長蔡芬芳、鵝鑾里長謝春敏、德和前里長楊春香、城西社區協會理事長魏良穎、高山巖福德宮主委謝登勇、全國青工總會秘書長游家銘、恆春區漁會總幹事王銀清、恆春榮光協會理事長張永源、張榮志之友會會長莊淑萍、恆春防飢協會理事長吳美珠、國民黨屏東縣黨部前代理主委林育先等人陪同登記，場面浩大。

張榮志表示，恆春鎮是恆春半島首善之區，更是全台灣知名的觀光景點，擘畫恆春鎮的未來藍圖，帶領恆春鎮向上提昇，在地經營超過20年的經驗，「老師傅」披掛上陣，就是不要恆春鎮繼續空轉。

恆春鎮這幾年來，從公共建設到地方發展幾乎都陷入停滯，他說，恆春半島賴以為生的觀光旅遊業，除了商圈規劃，近年更需要重視生態環境及推動環保減塑，讓美麗山海風光及鎮景能夠永續發展，讓後代子孫及遊客能一直看到美麗的恆春。

恆春鎮原鎮長盧玉棟因案被法院判定當選無效，進行改選，除國民黨籍外的張榮志、還有民進黨提名的縣議員陳文弘、盧玉棟支持的鎮代會副主席陳進興及年輕書店業者郭德慧4人參選，競爭激烈。

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