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快訊／救命啊！小琉球龍蝦洞藏暗流　2潛水客游不回...《藍鯨》秒救援

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▲2名潛水客在小琉球龍蝦洞險溺水，娛樂漁船《藍鯨16》即刻救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名潛水客在小琉球龍蝦洞險溺水，娛樂漁船《藍鯨16》即刻救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

屏東小琉球龍蝦洞附近海域潛藏暗流，2名遊客在這裡潛水發生意外，還好當時這2名遊客在海面大聲呼救，剛好一艘娛樂漁船《藍鯨16號》經過，李姓船長配合海巡同仁將人救起，所幸意識都很清楚，沒有明顯外傷。

25日上午11時小琉球安檢所接獲許民眾報案稱「於小琉球龍蝦洞海域距岸約50公尺處，疑似有2名潛水遊客向岸際呼救」，岸巡人員抵達現場之後發現，海面上有2名潛水遊客載浮載沉，並不斷朝岸際揮手呼救，恰巧當時一由李姓船長所駕駛「藍鯨16」娛樂漁業漁船行經現場，經岸上海巡同仁協助呼喊指引下，迅速將2名呼救潛水遊客救起，且意識均清楚，無明顯外傷。

▲2名潛水客在小琉球龍蝦洞險溺水，娛樂漁船《藍鯨16》即刻救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名潛水客在小琉球龍蝦洞險溺水，娛樂漁船《藍鯨16》即刻救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名潛水客在小琉球龍蝦洞險溺水，娛樂漁船《藍鯨16》即刻救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名潛水客在小琉球龍蝦洞險溺水，救回之後，岸巡人員確認傷勢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在漁船靠岸後，並由海巡人員攙扶至安檢所檢傷，獲救潛客表示兩人係完成上午潛水活動後，經上昇至水面上時，忽感體力透支無法再游回岸際，所以趕快向岸際其他戲水遊客呼救，並一再感謝李姓船長及海巡人員救援，後表示無送醫需求後，隨即自行離去。

▲2名潛水客在小琉球龍蝦洞險溺水，娛樂漁船《藍鯨16》即刻救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名潛水客在小琉球龍蝦洞險溺水，娛樂漁船《藍鯨16》即刻救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

 

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