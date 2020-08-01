李登輝好「Colorful」！　10年前KUSO照曝光...網看一眼秒被圈粉

▲李登輝10年前獲日本攝影師佐藤公紀邀請，拍攝一系列KUSO照片。（圖／臉書「可愛又迷人的反派角色」授權使用，攝影師：佐藤公紀，下同）

政治中心／台北報導

前總統李登輝7月30日晚間病逝消息震撼各界，不少人選擇在臉書發文哀悼。對此，有網友隔日在臉書分享一系列李登輝10年前受邀擔任模特兒的照片，畫面中的他搭配色彩繽紛的投影特效，一會兒高舉雙手，擺出驚奇表情，又一會兒淡定回眸，模樣相當KUSO，而不少沒看過李登輝如此不為人知一面的網友，也立刻被圈粉，並直呼「好可愛」。

「你有看過『Colorful』的李登輝嗎？」臉書「可愛又迷人的反派角色」7月31日PO出一系列照片，並指出，2010年他曾參加藝術家村上隆主導的台灣藝祭聯展，原名為 GeiSai 的當代藝術祭典大型活動的第二屆，其中，當年有一套日本來參展的攝影作品令人印象深刻，因爲照片裡的主角是「李登輝-阿輝伯」！

該網友表示，由投影機投影特定繪圖在牆上作爲取景基礎，攝影師再請阿輝伯當作前景，擺出各式各樣姿勢，「當年已經88歲的李登輝居然願意當藝術模特兒，看來人生七十才開始是真的～阿輝伯算起來才18歲」。

不少沒看過李登輝如此KUSO一面的網友，紛紛在底下留言表示，「好可愛！」、「阿輝伯好可愛」、「不分享 對不起我自己」、「好可愛，沒想到李登輝前總統這麼活潑豁達」、「好喜歡這ㄧ組照片，已珍藏」。