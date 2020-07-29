青埔新光影城推出汽車露天電影夜　網友：坐在車上怎麼看電影？

▲青埔新光影城推出汽車露天電影夜，網友好奇坐在車上怎麼看電影？。（圖／青蜂誌提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不是坐在電影院或戶外廣場看電影，這一回是坐在汽車內看電影。桃園青埔地區唯一的紙本雜誌《青峰誌》於臉書PO文指出，青埔新光影城將國外的汽車露天電影，原汁原味搬進桃園青埔，8月1日和2日兩天的週末假日晚間，於新光影城置地廣場週邊舉辦汽車露天電影夜，名額有限，報名要快！

▲汽車露天電影夜，引發網友好奇坐在車上怎麼看電影？（圖／青蜂誌提供）

《青峰誌》Po出「青埔好汽桃-露天電影院來青埔」活動訊息後，引發網友好奇，留言表示：「好奇問一下，規定在車上熄火看電影的話夏天會熱，發動車吹冷氣又有廢氣問題，且車窗關上也聽不清楚電影的聲音，好奇露天電影院的品質究竟如何？有人可以分享一下心得嗎？」；針對網友的詢問，《青峰誌》回覆指出：「電影原聲會由FM播出哦～青埔基本上晚上都比較涼爽舒適」、「16：30可以把車子停進去，然後去逛新光影城。晚上19：00再回來看電影哦」。

▲▼報名看電影的朋友同時也能享用餐點。（圖／青蜂誌提供）

據《青峰誌》社長janelin指出，本次汽車露天電影夜將放映九把刀睽違六年的作品打噴嚏，報名看電影的朋友同時也能享用點點心以及Texas Roadhouse餐點 (每輛車包含2份餐點)，歡迎民眾報名。

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