泰籍移工確診擴大採檢　鄭文燦：廠區189人初採為陰性

▲桃園市長鄭文燦29日主持市政會議後受訪時表示，針對雙疫情夾擊，市府會配合中央進行各項防疫工作，看哪些工作已完成，哪些未完成。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市最近連續遭逢登革熱本土確診案例與泰籍移工確診新冠肺炎等雙重疫情夾擊，市長鄭文燦29日主持防疫專案會議後表示，本土登革熱9人確診，已篩檢293人，市府已提醒團隊要做好環境清理消毒整理；泰籍移工案已擴大採檢189人，初採結果為陰性，但疫情發布仍以中央流行疫情指揮中心為主，市府會配合中央做好分工，看哪些工作完成，哪些未完成。

市府今天進行防疫會議專案報告，衛生局長王文彥說，國內新冠肺炎疫情累計已有467例，桃園市維持57例，針對泰籍移工返國確診案，該移工來台2年不曾回國，本月21日返回泰國，但7月18至21日皆未到公司上班，該案已回溯匡列18名同住接觸者列為居家隔離對象，目前17人無症狀，已採檢並集中安置於檢疫所，其中1人曾在25日出現咳嗽、流鼻水，目前在醫院隔離治療中，其餘11名同工作區域員工27日採檢，公司其他員工160名已於28日進行全廠採檢，目前工廠暫時不停工。

鄭文燦指出，「有關泰籍移工返回泰國以後發生新冠肺炎的確診事件，我們回朔做疫調以及採檢的工作，目前疫調的部分有18位同住者，1位在醫院隔離，另17位在集中檢疫所隔離，採檢結果都是陰性，我們也有擴大採檢，總共是189位，根據衛生局報告資料，最新採檢結果PCR的部分是陰性，但整個疫情發布還是由中央疫情指揮中心統一來發布，我們會根據最新的狀況，包括該做的隔離，該做的採檢，我們都會做，也會針對外籍移工多做防疫方面的宣導，讓外籍移工有充分的資訊。」

鄭文燦強調，「針對登革熱的疫情，除全市擴大消毒外，市府針對熱區部分，在100公尺內的家戶進行消毒，400公尺內的公共區域進行強化的消毒，目前我們社區的快篩站一共篩檢了293位，原來有3位是確診，另外有6位是陽性反應，是沒有症狀的，我們會再送給醫院做二度確認，原則上若疫情有擴大，市府會在擴大家戶消毒與採檢範圍，目前整個地方環保志工與清潔中隊都已經全部動員，同時呼籲市民，積水容器一定要清除，特別是下過雨之後一定要進行環境的清消整理。」

鄭文燦認為，召開防疫專案會議主要是希望把防疫工作讓整個團隊都知道，像登革熱防治在上週已開始進行，但因為桃園有個熱區，所以必須擴大防疫的，包括各種工作的分工、整合，泰籍移工這個是新的狀況，市府27日已開始全面配合中央進行各項防疫工作，今天是再檢查一次，看哪些工作完成，哪些未完成。

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