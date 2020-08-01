高雄市長補選公辦政見發表會登場　李眉蓁「白T搭西裝外套」得頭香

▲高雄市長補選候選人吳益政到場時手上握了一疊資料，顯然有備而來。（圖／記者洪正達攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市長補選公辦政見發表會1日下午登場，國民黨籍的李眉蓁第一個抵達現場，她身穿白色的競選「KEEP GOING]T-shirt，外面加上黑色西裝外套，抽籤號次是1號，吳益政第二個到場，他身穿藍色襯衫，抽到2號號次，最後一個到的陳其邁，穿著顯得較為正式，他繫上了一條紫色的領帶，但面對追問是否是刻意打扮過，他僅輕鬆表示「領帶是在車上隨手拿的」。

▲李眉蓁穿著競選T搭配西裝外套現身，臉帶微笑，神情態度很輕鬆。（圖／記者黃子倩攝）

值得一提的是，面對公辦政見會，3個候選人走進會場的神情都很輕鬆，不過僅僅只有李眉蓁被追問到準備的狀況時，沒有特別回應，只有微笑帶過！接著她就在秘書長的陪伴下，快速地進行完抽籤程序，進了梳化間準備。而吳益政則手上拿了一疊資料，顯然是有備而來，他神秘的說，有些空污環保相關政見的內容，他自己本身因為參與團體，已經有了很深的了解，因此他認為其他兩位候選人，未必能夠針對他的政見做交鋒。

▲民進黨的市長候選人陳其邁為表正式，特別打上紫色領帶出席。（圖／記者洪正達攝）

至於最晚抵達現場的陳其邁，顯得穿著十分正式！他身穿白襯衫、打紫色領帶，他一派輕鬆地說「其實在行政院開會上班，我都穿襯衫，比較少打領帶啦！回來更不用講了，所以還不太習慣！想說是很正式的場合，還是要打個領帶比較禮貌，（紫色算是幸運色嗎？）沒有沒有，沒有特別喜歡，車上剩下幾條就隨手挑了一條！」最後陳其邁強調「重點就把政見講清楚，希望市民朋友給我兩年的時間，我會好好努力。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！