「民主之父」李登輝辭世　義大利國會友台協會致函弔唁

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

文／中央社記者黃雅詩羅馬1日專電

前總統李登輝辭世，義大利國會友台協會昨天向駐義代表處致函表達哀悼，悼唁函中高度推崇李登輝生前帶領台灣推行民主及經濟發展的卓越成果。

駐義代表處指出，義大利「國會友台協會」主席、參議員馬蘭（Lucio Malan）及秘書長烏蘇拉朱柯里（Ursula Zuccoli）7月30日聽聞李登輝逝世消息，先以電話向駐義大利代表李新穎表達悼唁之意，7月31日再由馬蘭代表友協全體國會議員傳送親簽的悼唁函，向中華民國政府表達對李登輝的敬意與哀思。

悼唁函指出，聽聞台灣「民主之父」李登輝辭世一事，國會友台協會全體參眾議員特向中華民國政府及人民表無限哀悼之意，李登輝生前致力推動民主、人權、宗教自由等普世價值之卓越貢獻，令世人景仰。

弔唁函指出，李登輝的辭世，對大家來說，除失去一位令人愛戴的政治家外，對台灣而言，更是痛失一位曾致力締造台灣福祉的偉人，謹再次向台灣人民表達哀悼與祈禱之意，並重申友台協會全體成員對台灣的誠摯友誼。

官方義大利新聞社（ANSA）等多家媒體報導了李登輝辭世的消息，稱他為台灣的民主之父。

義大利獨立調查媒體L’indro將李登輝的新聞放在網站首頁，文中除詳細介紹李登輝的生平事蹟與當前兩岸關係，更形容李登輝的離世，是亞洲失去了一位極具領導風範與深遠影響的政治領袖。

▼ 李登輝辭世消息登上義大利獨立調查媒體L’indro網站。（圖／翻攝自義大利獨立調查媒體L’indro網站）