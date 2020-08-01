LIVE／李登輝追思會正式開放　蔡賴蘇親赴台北賓館緬懷

▲蔡英文下令於台北賓館設立追思處所。（圖／實習記者方敬攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝7月30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，針對後續的治喪事宜，總統府發言人黃重諺31日宣布，總統蔡英文下令於台北賓館設立追思處所，開放時間自8月1日上午10時至8月16日下午5時。包括蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前總統馬英九、前副總統吳敦義等人，都將於1日上午親赴台北賓館緬懷李登輝。

李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

▲蔡英文、蘇貞昌將親赴台北賓館弔唁李登輝。（圖／記者屠惠剛攝）



針對李登輝治喪相關事宜，總統府7月31日上午召開第一次工作小組會議，由總統府秘書長蘇嘉全主持，李登輝家屬代表李安妮、李安娜亦全程出席，會中就各項工作包括各界關心的緬懷追思、治喪，以及國際事務規劃等進行籌備討論。

總統府表示，由於希望緬懷李登輝的民眾眾多，為了讓國民、各界朋友可以追思緬懷，蔡英文決定在台北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」追思處所，並指示自8月1日上午10時起開放，會場將呈現李登輝生平事蹟與重要談話等紀錄，來緬懷他對國家一生努力的付出與卓著貢獻。

總統府也說，家屬感謝國民、各界朋友自發前來追思，但婉辭機關團體動員參與；而現場國人可以自行獻花追思，但懇辭花圈花籃。另外，要進入會場的民眾，需要配戴口罩。

▲台北賓館。（圖／實習記者方敬攝）



因考量疫情因素，各國友人可能不便前來，我國駐外館處將設置追思處所跟簽名簿，供國際友人慰問跟緬懷之意；而有關李登輝生平文史資料、影像紀錄，也由總統府國史館彙整製作當中。

李登輝追思會於1日上午10時正式開放，包括蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人將於上午9時親赴台北賓館，並向李登輝表達致意；馬英九與吳敦義則預計在上午9時30分抵達台北賓館，對李登輝表達緬懷之意。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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