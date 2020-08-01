PO照哀悼李登輝！蔡英文選「經典仰角」他讚：超過100分　最微妙一張是它

▲前總統李登輝30日病逝。（圖／資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

前總統李登輝30日病逝，消息一出震驚各界，政壇人物紛紛在臉書PO文表示哀悼，而當中照片的選擇也引發熱議。臉書粉專「出版魯蛇碎碎念」對總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人的貼文分析後，認為蔡英文選的照片具有時代意義「超過100分！」，符合現任總統的高度和致意程度。

哀悼照片的選擇傳遞不同訊息，由傳統出版、內容知識產業人士創立的臉書粉專「出版魯蛇碎碎念」指出，攝影的角度會傳達不同的意念、甚至價值，舉例來說，若採取仰角視角，是希望給人仰望、景仰、優越感；俯角則比較好傳達出哀傷、低落感。

▲蔡英文的哀悼PO文。（圖／翻攝自臉書）

該粉專近日針對各大政治人物PO出的照片進行分析。他們指出，總統蔡英文選擇經典的仰角，圖片摘自1996年李登輝總統就職大典，由《Newsweek》拍攝的封面人物照，代表台灣開啟民主化歷程的重要里程碑；蔡英文沒有選擇跟李登輝的親近照，而是選擇這張具有時代意義的照片，絕對符合現任總統的高度和致意程度，「超過100分！」

▲賴清德的哀悼PO文。（圖／翻攝自臉書）

副總統賴清德的照片則是平視角度，從畫面中一起牽手、一起喝茶，都可以看出相處融洽的氛圍，這張當然可以看出李登輝已經年事已高的狀態，但畫面中依然自在親切微笑，很生活化的場景。

▲林昶佐哀悼李登輝。（圖／翻攝自臉書）

立委林昶佐也是使用平視角度的相片，李登輝下巴微抬呈現出仰角的自信感，傳達了李登輝的親和力、親切感，願意接受原本不認識的年輕人，除了展現親切，更透露出李登輝不為人知、帶有點孩子氣的一面。

▲蘇貞昌選的照片就「比較微妙」。（圖／翻攝自臉書）

分析指出，行政院長蘇貞昌選的照片就「比較微妙」，俯角無法解讀出蘇貞昌究竟想表達哀傷、凝重，或是2人在同一陣線的概念，不過「出版魯蛇碎碎念」也提醒，如果被攝者的頭髮比較少，攝影師千萬不要使用俯角。

▲陳其邁選的照片「非常安全」。（圖／翻攝自臉書）

「出版魯蛇碎碎念」還指出，高雄市長補選候選人陳其邁選的照片「非常安全」，並建議所有政治人物，如果沒有跟李登輝有過合照、或者不想裝熟，用歷史資料照加上文字敘述就可以安全過關，或是可以學台北市議員王世堅單純用「文字紀念」就好，「再不然就像韓國瑜也行，從7月7號以後他就沒再登入臉書、放假去了。我就不紀念，也不上臉書！OK好！」