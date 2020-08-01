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國軍幼兒園上路！212名額秒殺　網笑翻：喝奶喝奶喝奶500CC

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▲▼國軍幼兒園上路！212名額秒殺　網笑翻：喝奶喝奶喝奶500CC。（圖／台北市國防部大直非營利幼兒園-委託財團法人實踐大學辦理）

▲國軍與幼兒園連結讓網友想到就笑出來。（圖／台北市國防部大直非營利幼兒園-委託財團法人實踐大學辦理）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國防部與台北市政府合辦的非營利幼兒園，預計8月3日開學，共招生212人，每月僅收3500元，招收人數一開始就爆滿。但是，國軍嚴肅的形象搭配純真可愛的孩子，讓不少網友想著就笑了出來。

「國防部大直非營利幼兒園」位於國防部博愛營區武德樓會客室停車場正對面，旁邊就是實踐大學正門，捷運站步行8分鐘可到，內部設置2歲專班、3至5歲班，分別為2班次及6班次，每班配置2名老師。

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▲▼國軍幼兒園上路！212名額秒殺　網笑翻：喝奶喝奶喝奶500CC。（圖／台北市國防部大直非營利幼兒園-委託財團法人實踐大學辦理）

▲▼「國防部大直非營利幼兒園」的212人名額已被秒殺。（圖／台北市國防部大直非營利幼兒園-委託財團法人實踐大學辦理）

▲▼國軍幼兒園上路！212名額秒殺　網笑翻：喝奶喝奶喝奶500CC。（圖／台北市國防部大直非營利幼兒園-委託財團法人實踐大學辦理）

由於是國軍經營的幼兒園，許多網友看完紛紛笑翻，故意將軍中的話語帶入，「今天吃87式口糧，聽到沒」、「哭什麼哭，等一下讓你哭到下課」、「進餐廳！ㄅㄆㄇㄈ」、「1～2～1～2～兩隻老虎～預備～唱」、「取奶瓶，喝奶500CC，喝奶小卡記得填寫，園長等等來督導有缺失你們倒大楣了」、「你各位吃飯再給我慢慢吃沒關係」。

也有人說，「你各位啊，愛流口水是不是，當自己水龍頭鬆掉啊？」、「笑什麼笑，牙齒白阿」、「看完幼幼台，要寫大班日誌」、「現在時間夭三洞洞分，於夭三夭洞分時著運動鞋、戴圍兜兜、聯絡簿及尿布到中山市集合完畢」。

根據「國防部大直非營利幼兒園」規劃，招生的順序為法定需要協助幼兒（中低收入戶、身心障礙等）、高山偏遠及外離島地區官兵子女、單親家庭子女、志願役士兵子女或父母雙方皆為軍職人員子女。除國防部所屬單位眷童，另釋出部分員額予警消、海巡署人員，以及臺北市地區幼童。

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