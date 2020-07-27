土雞蛋放桌上「熱到孵出小雞」！半夜廚房傳啾啾聲…網嗨翻：記得買威力彩

▲熱到雞蛋自動孵化。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

台北這幾天高溫逼近40度，各縣市居民也都熱到哀聲連連！一名網友表示，昨天岳母去朋友土雞場拿了幾顆雞蛋回家，隨後就放在廚房等著隔天料理，怎料半夜竟聽到微弱的「啾啾聲」，到廚房查看徹底被眼前這一幕嚇傻，「土雞蛋放廚房居然自己孵出來了！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，3顆褐色的土雞蛋擺在廚房桌面，旁邊竟然躺了一隻剛孵化的小黃雞，身上的羽毛稀稀疏疏還未乾，可見上一秒才剛從蛋殼蹦出來，趴在紙巾上好奇地東張西望。

請繼續往下閱讀...

▲高溫環境如同照了保暖燈，符合雞蛋孵化條件。（示意圖／記者屠惠剛攝）



不過，這隻小雞可不是原PO刻意孵化，先前一家人根本不知道這是顆受精的雞蛋，原本還打算煮來吃，結果這幾天氣溫太高，加上廚房沒冷氣過於悶熱，桌上的雞蛋竟然就自己孵化成功，全家人看了都相當震驚，「岳父早上會帶回去給養雞的，以後吃蛋要先手電筒照了，會有陰影。」

對於這罕見經歷，網友紛紛回應，「 養他！真的太難得了！對了⋯我曾經吃火鍋打蛋時候，整個已經成形一半的小雞⋯出現在我鍋裡」、「版主今天記得去買威力彩，太幸運了」、「收編了啦」、「養了啦，這樣立冬有著落了。」

由於近日連續高溫，這已經不是第一起「雞蛋孵化」事件。先前彰化縣田中警分局的謝姓巡佐也遇到同樣經驗，他把自家母雞產的雞蛋放在密閉鐵皮屋，想不到10幾天後竟孵出1隻金黃色小雞，還活力充沛地啾啾叫。養雞專家透露，密閉鐵皮屋溫度與濕度都高，在37.5左右的環境下，雞蛋就很有可能自動孵化。