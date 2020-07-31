北市府勞動局僱員2度染毒...住處搜安毒藥丸　裝病躺醫院辯：朋友留下來的

▲北市府勞動局就業服務處，1名個案管理員涉嫌染毒遭逮。（圖／取自法務部網站）非本案查獲之毒品

記者邱中岳／台北報導

北市府勞動局1名就業服務處個案管理員，遭北市警方掌握情資涉嫌持有毒品，最後在士林住處搜出毒品安非他命，但警方上門該臨時聘用人員竟直呼「我沒有持毒」，最後還質疑是假警察持假搜索票上門。

警方接獲線報，32歲的呂姓男子涉嫌持有毒品，在29日晚上循線前往呂男位於士林的住處搜索，但呂姓男子得知警方上門相當抗拒，不斷直呼「我沒有持有毒品」，還質疑警方是偽裝的，連搜索票都是假的。

警方在住處內找到3包安非他命以及1包毒藥丸，男子見到東窗事發只能辯稱「是朋友留下來的，不知道是什麼東西」，甚至還裝病，警方只能在醫院幫呂製作筆錄，訊後依毒品罪送辦。

據悉，呂姓男子並非首次持毒遭逮，呂也曾在北市府勞動局擔任職業安全科的臨時技士，還協助市府舉辦相關活動，事後轉往勞動基準科工作，於2019年底考上勞動局就業服務處個案管理員。

從2020年5月開始擔任個案管理員，主要協助更生人、身障者、受暴婦女以及中低收入戶就業輔導。

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