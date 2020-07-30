民眾黨後援會長欠燈節義交費　議員爆北市府公帑代墊

▲謝俊州。（資料照／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市觀傳局於今年2月8日至16日舉辦台北燈節，台北市議員秦慧珠披露，民眾黨全國後援會總會長、北市府市政顧問當時擺攤，積欠的21萬元義交協勤費，歷經5個月仍未付清，最後是觀傳局幫忙協調，並墊付16萬元。不過觀傳局長劉奕霆受訪表示，是攤商繳交費用，觀傳局代轉。

秦慧珠指出，今年5月份接獲北市義交大隊陳情，觀傳局2月7日晚間臨時額外申請義交協勤，總計231名義交、427人次協勤，協勤時數為914.5小時，協勤費21萬335元，歷經近5個月仍遲遲未收到。觀傳局直至7月28日才火速出面，由觀傳局長領錢墊付部分協勤費金額16萬885元，另兩位義交及幹部督導的協勤費49450元則由交通警察大隊簽辦負責給付義交大隊，預計一周內可撥款，「堪稱史上最賴帳的台北燈節」。

秦慧珠表示，燈節前兩天觀傳局突然通知警察局，該路段恢復攤販市集規劃，要中正一分局規劃及執行交通疏導，且在2月7日燈節西區全區會勘時，發現武昌街攤販市集南北兩側搭設棚架，不利車輛通行，因此觀傳局要求中正一分局更改交通管制時間，增派義交。

秦慧珠說，中正一分局於2月7日晚間7時許臨時聯繫義交大隊，並告知協勤費與燈節承包廠商無關，由武昌街攤商謝會長負責，請義交大隊自行聯繫。而義交大隊將初估約需義交協勤費22萬餘元，連繫中正一分局提供的窗口武昌街攤商謝俊州會長，並獲得謝俊州承諾付款。

秦慧珠也披露義交大隊與市政顧問謝俊州通話，內容確認初估金額及協勤費付款等問題，謝俊州確認了每天的執勤時間、有扣除觀傳局該承擔的8、9、10三天的部分，還確認協勤費每小時金額230元，最後還詢問「我錢要怎麼給你」，當義交大隊最後確認「沒問題齁，那我現在就派了喔」，謝俊州還回以「好，麻煩你，那一定要派的」、「因為這一段是臨時大家攤販要擺」「所以很臨時，應該是中正一跟你們說的嘛」，還說「我是市政顧問，請你放心」，承諾付款的謝俊州，事後卻拒不付款。

秦慧珠議員辦公室聯繫協調許久，並召開協調會，謝俊州最後還說「不應由我全額承擔」，謝俊州稱自己非攤商未擺攤，只是居中協調，幫忙向市府轉達、溝通攤販們想要在燈節擺攤的意願，觀傳局告知最後他重新核算後義交協勤費，要他們負擔16萬，謝俊州也答應了一周後付錢，但一周後承諾卻仍然跳票，觀傳局也未積極處理。

秦慧珠質疑，「為何觀傳局一再聯繫催促付款，連劉局長親自溝通協調，義交還是沒收到錢?令本席懷疑難道市政府把義交當免洗筷，用完就丟？還是市政顧問謝俊州身分特殊，連劉局長也無可奈何？」

對此，謝俊州回應，當初沒有告訴攤商業者說要負義交費用，等到攤商進駐之後，經過現場場勘才知，市府沒有任何收費，開始試營運了，突然說要義交，當天2月7日傍晚，確實電話中允諾付款21萬多，然而收到款項後，去問21萬從何而來，之後攤商有意見，認為本來原本封閉路段，為什麼在這裡要來付。

劉奕霆指出，義交協勤費的部分其實多拖了好幾個月，也知道議員也一直在關心，大概在前兩天，攤商將協勤費交給觀傳局，觀傳局再轉交給義交，事情就獲得解決；因為當時義交協勤費費用上攤商還是有些疑慮，所以有透過交大跟義交做一些溝通，後來才有這樣的協勤費的數字定案，尊重交大跟義交的溝通結果。

至於柯文哲袒護自己人嗎？劉奕霆表示，本來就是該付的錢，既然在燈節有請義交來作協勤，該付的錢就應該付給義交單位，沒有議員所說用公費墊付，可能議員有點誤會了。義交要出席的時候，就應該做過一個協調會，當時在設攤的時候，狀況是比較緊急一點，所以制度上已經跟市長承諾，會做檢討改進。