快訊／哀悼李登輝辭世　立法院、北市府已降半旗

▲前總統李登輝辭世，立法院降半旗致哀。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。對此，內政部31日上午決定自31日中午12時起，各機關降半旗3日。而目前，立法院及北市府已降半旗哀悼。

台北市長柯文哲在臉書表示，「民主推手 精神不朽，悼前總統 前臺北市長 李登輝先生辭世，台北市政府降半旗致哀」。

據悉，總統府秘書長蘇嘉全31日一大早召開治喪工作會議，會中向其家屬確認後，才敲定於中午12時起，各機關降半旗3日。

蘇嘉全在早上的治喪會議中，為尊重李登輝家屬的意願，確認有關國內各機關降半旗的相關事宜。據了解，家屬態度上其實很低調，但他們尊重國家的安排。

因此，在會議上敲定，為悼念7月30日李登輝前總統辭世，由總統蔡英文宣布全國各機關（構）、學校自31日中午12時起下半旗3日。

相較而言，已故前副總統李元簇過世時，當時沒有降半旗，主要原因在於，當時在治喪工作會議上，家屬表示希望不用，最後府方也尊重家屬的決定而未施行降半旗的動作。

▼台北市政府降半旗。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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